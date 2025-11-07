AOMG präsentiert erste Girlcrew mit „MESSY GIRLS“-Castingfilm

ⓒ AOMG

Das Hip-Hop-Label AOMG hat seine erste Girlcrew vorgestellt. Am 5. November veröffentlichte das Label auf seinem offiziellen YouTube-Kanal den ersten „Casting Film“ im neu eröffneten Playlist-Format „MESSY GIRLS“. Das Video zeigt erstmals die Debütmitglieder der Gruppe und gibt einen Einblick in deren Stil und Ausstrahlung.





Der in Schwarz-Weiß beginnende Film betont die individuelle Persönlichkeit und die markante Ausstrahlung der Mitglieder. Dynamische Bewegungen und eine kraftvolle Gruppenperformance unterstreichen den urbanen Charakter der Crew. Das Sounddesign im Hintergrund hebt zudem den modernen musikalischen Ansatz hervor, der die künftige Ausrichtung von AOMG andeutet. Der Song wurde von toni rei (Nam Do Hyun) produziert und soll auf dem kommenden Album der Girlcrew erscheinen.





Am Ende des Videos erscheint der Slogan „WE ARE CREW“ sowie „[Invitation] To. All Our Messy Girls“. Das Projekt ist Teil der „2025 AOMG Global Crew Audition“, die bis zum 2. Dezember läuft. AOMG plant, über den „MESSY GIRLS“-Kanal weitere Inhalte zur neuen Girlcrew zu veröffentlichen.