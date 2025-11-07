FTISLAND kündigen Jahresabschlusskonzert „FTSODE“ an

ⓒ FNC Entertainment

Die Band FTISLAND beendet das Jahr mit einem besonderen Konzert. Am 27. und 28. Dezember wird die Gruppe im Donghae Kultur- und Kunstzentrum der Kwangwoon University in Seoul das Jahresabschlusskonzert „2025 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’“ geben.





Der Song „FTSODE“ setzt sich aus dem Bandnamen und dem Wort „Episode“ zusammen und steht für die vielen Geschichten, die FTISLANDs Musik miteinander verbindet. Das Konzert findet zum dritten Mal statt und ist in diesem Jahr wieder im Stil einer Preisverleihung gestaltet. Dabei wollen die Band und ihre Fans das vergangene Jahr gemeinsam ausklingen lassen.





FTISLAND veröffentlichte im Rahmen des Projekts „FTestination“ mehrere digitale Singles und brachte im September das zehnte japanische Studioalbum „Instinct“ heraus. Parallel dazu war die Band mit ihrer „MAD HAPPY“-Tour in Asien unterwegs. Die Tickets für „FTSODE“ sind ab dem 14. November erhältlich, Vorverkäufe für Weverse-Mitglieder beginnen bereits am 10. November.