Jung Kooks „Golden“ verkauft sich über 10 Mio Mal

Das erste Soloalbum von Jung Kook verkaufte sich von allen K-Pop-Solosängern am meisten. Das Album „Golden“ wurde über 10 Millionen Mal gekauft. Die Platte wurde im Jahr 2023 veröffentlicht und im Mai dieses Jahres wurde die Verkaufsmarke von 9,2 Millionen erreicht. In nur einem halben Jahr wurden ohne größere Probleme 10 Millionen Exemplare verkauft.

Auch die Streamingzahlen sind hoch. In kürzester Zeit wurde das Album des Künstlers über 6,2 Milliarden Mal gehört. Das Album war 104 Wochen in Folge in den Spotify Weekly Top Album Global Charts vertreten, was für einen asiatischen Solosänger ebenfalls ein großer Erfolg war.