IVE beginnt Welttournee

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die Girlgroup IVE hat ihre zweite Welttournee begonnen. Am 2. November standen die Sängerinnen in Seoul auf der Bühne und begannen mit diesem Auftritt ihre zweite Welttournee. Auf der ersten Tour hatten sie die Identität der Gruppe und ihre Kompetenzen gezeigt. Bei der diesmaligen zweiten Tour wollen sie die Charaktere der einzelnen Mitglieder in den Vordergrund stellen und ihre musikalische Welt erweitern.

An dem Tag begannen sie gleich mit fünf Liedern: „Gotcha“, „XOXZ“, „Baddie“, „Ice Queen“ und „Accendio“.

Die Fans waren überaus begeistert. Wegen kräftiger Tanzeinlagen löste sich bei dem Mitglied Jang Wonyoung das am Kopf befestigte Mikro. Aber sie löste das Problem souverän und hielt es einfach mit der Hand fest und sang weiter als sei nichts geschehen.

Die Mitglieder stellten den Fans die rhetorische Frage, ob sie auf das Konzert gewartet hätten. Natürlich hatten sie das! Die Sängerinnen waren auf jeden Fall sehr nervös und gespannt gewesen. Sie wollten einfach feiern, als gäbe es kein Morgen mehr.

An dem Tag kamen etwa 28.200 Besucher. Nach dem erfolgreichen Konzert in Seoul werden sie weitere Auftritte in Asien, Europa, Amerika und Ozeanien haben.