Physiker und Direktor des Center for Quantum Nanoscience an der Ewha Womans University, Prof. Dr. Andreas Heinrich

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Prof. Dr. Andreas Heinrich, dem Direktor des Center for Quantum Nanoscience an der Ewha Womans University in Seoul. Er gilt als einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet der Quanten-Nanowissenschaft und hat mit seiner Arbeit neue Wege in der Atomforschung eröffnet.





Im Gespräch erzählt er, wie er von Deutschland nach Korea kam, warum er sich für die Ewha Womans University entschieden hat und welche Ziele er mit seiner Forschung verfolgt. Außerdem sprechen wir über seine Auszeichnung als Ehrenbürger der Stadt Seoul und seine Eindrücke vom Leben in Korea.