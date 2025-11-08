Cortis steigt in die Melon Monthly Charts ein

ⓒ Big Hit Music

Die Gruppe Cortis ist als erste Boygroup, die 2025 debütiert hat, in die Melon Monthly Charts gekommen. Diesen Erfolg haben sie mit ihrem Debütalbum erzielen können. Sie stehen auf Platz 94. Offiziell haben sie bereits vor etwa einem Monat ihre Aktivitäten zum Debütalbum beendet, aber trotzdem waren sie auch danach beliebt.

Die Tanzbewegungen zum Lied „GO!“ kamen bei den Fans so gut an, dass in den sozialen Medien eine Tanz-Challenge gestartet wurde. Nach dem Stand des 1. November gibt es über 154.300 Videos auf TikTok, die als Hintergrundmusik das Lied „Go!“ von Cortis spielen.

Im Lied „Go!“ haben alle Mitglieder mitgewirkt. Bei Spotify wurden die Lieder aus dem Debütalbum über 100 Millionen Mal gespielt und auch in weiteren in- und ausländischen Charts stehen sie auf guten Plätzen.