Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Cortis steigt in die Melon Monthly Charts ein

2025-11-08

Unterwegs mit Musik

ⓒ Big Hit Music
Die Gruppe Cortis ist als erste Boygroup, die 2025 debütiert hat, in die Melon Monthly Charts gekommen. Diesen Erfolg haben sie mit ihrem Debütalbum erzielen können. Sie stehen auf Platz 94. Offiziell haben sie bereits vor etwa einem Monat ihre Aktivitäten zum Debütalbum beendet, aber trotzdem waren sie auch danach beliebt. 
Die Tanzbewegungen zum Lied „GO!“ kamen bei den Fans so gut an, dass in den sozialen Medien eine Tanz-Challenge gestartet wurde. Nach dem Stand des 1. November gibt es über 154.300 Videos auf TikTok, die als Hintergrundmusik das Lied „Go!“ von Cortis spielen. 
Im Lied „Go!“ haben alle Mitglieder mitgewirkt. Bei Spotify wurden die Lieder aus dem Debütalbum über 100 Millionen Mal gespielt und auch in weiteren in- und ausländischen Charts stehen sie auf guten Plätzen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >