BABYMONSTER als einzige K-Pop-Gruppe zum japanischen Best Hit Musikfestival eingeladen

Die koreanische Gruppe BABYMONSTER wird das Jahresende im Nachbarland Japan verbringen. Denn am 13. November wird die Gruppe in Osaka beim Best Hit Musikfestival auftreten, das live im Sender Yomiuri TV gezeigt wird. Dieses Festival gehört zu den repräsentativen Musikfestivals in Japan. Für BABYMONSTER ist es das erste Mal, an einem Musikfestival im Nachbarland teilzunehmen.

Aber das ist noch nicht alles, die Sängerinnen haben natürlich schon zugesagt, bei verschiedenen koreanischen Musikpreisverleihungen dabei zu sein. Sie sind ja schließlich auch eine repräsentative Gruppe der fünften Generation.

BABYMONSTER haben in Japan noch nicht offiziell debütiert, aber sind dort bereits sehr gefragt. Das zweite Minialbum kam auf Platz eins der Orikon Album Charts. Am 14. November werden sie dann in vier japanischen Städten Fankonzerte veranstalten.