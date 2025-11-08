Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

GDragon trat bei APEC-Gala auf

2025-11-08

Unterwegs mit Musik

ⓒ Galaxy Corporation
Der Sänger G-Dragon stand mit dem Gat-Hut auf der Bühne der APEC-Gala. Viele Staatsoberhäupter waren von seinem Auftritt begeistert, filmten ihn und veröffentlichten Aufnahmen von dem Auftritt in sozialen Medien.
G-Dragon hat beim Abendessen am 31. Oktober auf der Bühne gestanden und auch gleich mehrere Lieder gesungen: „Power“, „Drama“. Home Sweet Home“. Zu diesem offiziellen Abendessen waren 21 Vertreter von APEC-Mitgliedsländern eingeladen. 
Der Sänger hat bereits 16 verschiedene Orte weltweit besucht und dort Konzerte veranstaltet. Mit dem Auftritt im Dezember will er seine Welttournee beenden.
An dem Tag war auch ein anderer Star zu sehen. Cha Eunwoo, Mitglied von Astro, war gekommen und hat die Moderation übernommen. Der Star, der derzeit auch erfolgreich als Schauspieler tätig ist, leistet momentan seinen Wehrdienst, aber konnte an dem Tag als Moderator mitwirken.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >