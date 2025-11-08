GDragon trat bei APEC-Gala auf

ⓒ Galaxy Corporation

Der Sänger G-Dragon stand mit dem Gat-Hut auf der Bühne der APEC-Gala. Viele Staatsoberhäupter waren von seinem Auftritt begeistert, filmten ihn und veröffentlichten Aufnahmen von dem Auftritt in sozialen Medien.

G-Dragon hat beim Abendessen am 31. Oktober auf der Bühne gestanden und auch gleich mehrere Lieder gesungen: „Power“, „Drama“. Home Sweet Home“. Zu diesem offiziellen Abendessen waren 21 Vertreter von APEC-Mitgliedsländern eingeladen.

Der Sänger hat bereits 16 verschiedene Orte weltweit besucht und dort Konzerte veranstaltet. Mit dem Auftritt im Dezember will er seine Welttournee beenden.

An dem Tag war auch ein anderer Star zu sehen. Cha Eunwoo, Mitglied von Astro, war gekommen und hat die Moderation übernommen. Der Star, der derzeit auch erfolgreich als Schauspieler tätig ist, leistet momentan seinen Wehrdienst, aber konnte an dem Tag als Moderator mitwirken.