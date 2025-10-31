Teil 32: Koreas Webtoon-Kultur

Die Anfänge der Webtoons

Webtoons sind digitale Comics, die online konsumiert werden. Sie entstanden Ende der 1990er-Jahre, als der Comic-Markt durch die IMF-Wirtschaftskrise stark einbrach und junge Zeichner begannen, ihre Werke über private Homepages und Blogs zu veröffentlichen. Auch heute bekannte Autoren wie Kang Full und Joo Ho-min stellten ihre Arbeiten damals erstmals in solchen unabhängigen Online-Räumen vor.





Ausstellung des koreanischen Comiczeichners Heo Young-man

ⓒ KBS

Comic-Magazin aus den 1980er-Jahren

ⓒ KBS

Die Entstehung von Comic-Plattformen In den frühen 2000er-Jahren führten große Portale wie Daum und Naver eigene Bereiche für fortlaufende Webtoon-Serien sowie Mitmach-Rubriken ein und legten damit den Grundstein für die Webtoon-Industrie. Besonders Serien wie Kang Fulls „Pure Love Comics“ setzten neue Maßstäbe: Langformat-Serien und das vertikale Scroll-Lesen boten eine völlig neue digitale Leseerfahrung und unterschieden sich grundlegend von klassischen Print-Comics. Die Plattformen erleichterten die Verbreitung, Investitionen und Lesergewinnung und trugen maßgeblich zum Wachstum des Marktes bei.





Logos von Naver Webtoon und Kakao Webtoon

ⓒ Naver Webtoon, KAKAO WEBTOON

Webtoon-Künstler Joo Ho-min (links) und Kang Full (rechts)

ⓒ KBS

Explosives Wachstum im Smartphone-Zeitalter Mit der Verbreitung von Smartphones wurden Webtoons jederzeit und überall zugänglich. Kommentarfunktionen und direkter Austausch ermöglichten aktive Leserbeteiligung und führten zum Aufbau großer Fangemeinden. Werke wie „Sweet Home“ oder „Reborn Rich“ wurden als Serien, Filme oder Games adaptiert und bauten ihre Präsenz auch auf dem globalen Markt weiter aus.





Verfilmte und als Serien adaptierte Webtoons

(von links: Misaeng, Itaewon Class, Cheese in the Trap)

ⓒ tvN, JTBC

Etablierung als Kern der K-Content-Industrie Webtoons stehen heute im Zentrum des koreanischen Kulturanstiegs. Titel wie „Solo Leveling“ – ursprünglich als Webtoon und Web-Roman – werden international als Animationen oder Filme produziert und gewinnen weltweit Fans. Plattformen wie Naver Webtoon und Kakao Webtoon treiben ihre globale Expansion voran und stärken durch Eigenproduktionen die internationale Wettbewerbsfähigkeit von K-Content. Webtoons sind inzwischen ein zentraler Bestandteil der Hallyu-Welle.

