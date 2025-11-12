NMIXX stellt neuen Rekord auf Melon-Charts auf

ⓒ JYP Entertainment

Die Gruppe NMIXX hat einen neuen Rekord aufgestellt und die meisten Nummer-1-Platzierungen in den Melon-Tagescharts im Jahr 2025 erreicht.





Am 13. Oktober veröffentlichte NMIXX ihr erstes Studioalbum „Blue Valentine“. Nur eine Woche später erreichte der Song „Blue Valentin“ am 20. Oktober den ersten Platz bei Melon Top 100 und blieb dort über mehrere Tage hinweg an der Spitze. Auch in der darauffolgenden Woche hielt sich das Lied auf Platz eins der Wochencharts und bewies damit anhaltende Beliebtheit.





Am 9. November erreichte „Blue Valentine“ zum insgesamt 18. Mal Platz eins und stellte damit den bisherigen Jahresrekord für K-Pop-Gruppen ein. Mit diesem Erfolg feierte NMIXX zugleich einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere.





Das Album, an dem alle sechs Mitglieder beteiligt waren, erhielt positive Kritiken für seine musikalische Vielseitigkeit. Die zwölf Songs zeichnen sich durch eine hohe Produktionsqualität aus. Ende November startet die Gruppe ihre erste Welttournee „EPISODE 1: ZERO FRONTIER“, deren Auftaktkonzert in Incheon bereits ausverkauft ist.