Jennie tritt als Headlinerin beim „Mad Cool Festival 2026“ in Spanien auf

Jennie von BLACKPINK wird als Headlinerin beim „Mad Cool Festival 2026“ auftreten. Das Festival findet vom 8. bis 11. Juli 2026 in Madrid statt, Jennie steht am 9. Juli auf der Bühne.





Mit ihrer Teilnahme ist Jennie die einzige K-Pop-Künstlerin im Line-up der kommenden Veranstaltung. Neben ihr treten internationale Stars wie die Foo Fighters, Florence and the Machine, Twenty One Pilots sowie Nick Cave and the Bad Seeds auf.





Das „Mad Cool Festival“ gilt seit seiner Gründung im Jahr 2016 als eines der bedeutendsten Musikereignisse Europas. Es vereint Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Genres, darunter Rock, Indie, Pop und elektronische Musik. In den vergangenen Jahren standen dort bereits Musikerinnen wie Muse, Lizzo und Olivia Rodrigo auf der Bühne.





Jennie hatte bereits im April 2024 beim US-amerikanischen „Coachella Valley Music and Arts Festival“ als erste K-Pop-Solo-Künstlerin einen Auftritt auf der Freilichtbühne und damit internationale Aufmerksamkeit erregt. Ihr Auftritt in Madrid soll an diesen Erfolg anknüpfen und ihre Position als globale K-Pop-Ikone weiter stärken.