SEVENTEENs Hoshi veröffentlicht überraschend neue Solosingle „Fallen Superstar“

Hoshi von SEVENTEEN bringt mit „Fallen Superstar“ eine neue Solosingle heraus. Der Song erschien zusammen mit dem Musikvideo am 11. November um 18 Uhr. Es ist Hoshis erste Soloveröffentlichung seit „Take A Shot“ vor rund zwei Monaten.





„Fallen Superstar“ erzählt von zwei verletzten Menschen, die in ihrer gegenseitigen Unvollkommenheit Wärme und Trost finden. Der Kontrast aus schnellen Drumrhythmen und sanften Gitarrenklängen unterstreicht die emotionalen Nuancen des Stücks. Hoshis klare Stimme verleiht dem Lied zusätzliche Tiefe.





An der Produktion wirkten unter anderem Andrew Goldstein, der bereits mit Maroon 5 und Katy Perry gearbeitet hat, sowie der Singer-Songwriter JXDN mit, der für die MTV Video Music Awards nominiert war. Mit diesem Song präsentiert Hoshi erstmals ein englischsprachiges Solowerk, das sich an ein internationales Publikum richtet und markiert den nächsten Schritt in seiner Solokarriere.