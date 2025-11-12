ITZY veröffentlichen neues Mini-Album „TUNNEL VISION“

ⓒ JYP Entertainment

Die K-Pop-Gruppe ITZY hat am 10. November ihr neues Mini-Album „TUNNEL VISION“ veröffentlicht. Es ist die erste Veröffentlichung seit dem Album „Girls Will Be Girls“ im Juni dieses Jahres.





Das Album umfasst sechs Songs, darunter „Focus“, „DYT“, „Flicker“, „Nocturne“ und „8-BIT HEART“. Das Lied, das den gleichen Namen wie das Album trägt, „TUNNEL VISION“ kombiniert einen kraftvollen Hip-Hop-Beat mit Blasinstrumenten.





In Statements vor der Veröffentlichung betonten die Mitglieder ihre enge Teamarbeit und den Wunsch, neue Facetten zu zeigen. Besonders Leader Yeji erklärte, die Gruppe wolle ihre Entwicklung auf der Bühne sichtbar machen und das Publikum mit energiegeladenen Performances überzeugen.





Mit „TUNNEL VISION“ kehrt ITZY nach fünf Monaten zurück und präsentiert erneut ihre charakteristische Mischung aus Stärke, Zusammenhalt und Selbstbewusstsein.