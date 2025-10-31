Zwischenrufe im Pansori und die Volksmusiksängerin Mun Gye-wol

Der Begriff „Chuimsae추임새“ bezieht sich auf Zwischenrufe des Trommlers oder des Publikums bei Pansori-Aufführungen, mit denen der Sänger angefeuert werden soll. Die richtigen Chuimsae zum richtigen Zeitpunkt sind wichtig für eine gute Aufführung. Das Publikum muss also merken, wann Zwischenrufe passend sind: wenn der Sänger oder die Sängerin zum Beispiel müde zu werden scheinen oder wenn sich der Rhythmus ändert. Über diese Zwischenrufe können die Sänger und das Publikum miteinander kommunizieren. Selbst in den K-Pop-Songs von heute sind an bestimmten Stellen Zwischenrufe der Fans eingebaut, was vermutlich auf die Tradition der Chuimsae zurückgeht. Es gibt ein Lied, das 1930 veröffentlicht wurde und die Bedeutung der Chuimsae besonders deutlich zeigt. Es heißt „Bullim불림“, wie das Geräusch genannt wird, mit dem Maskentänzer bestimmte Tanzsequenzen oder Rhythmuswechsel ankündigen.





Diese Woche sprechen wir über Muk Gye-wol묵계월, die offiziell als Praktizierende der Gyeonggi-Volkslieder anerkannt war. Sie wurde 1921 als Lee Gyeong-ok in Seoul geboren. Schon als Kind zeigte sich ihr Gesangstalent, doch ihr Vater schloss sie zunächst zu Hause ein, weil er nicht wollte, dass sie später ein Clown wurde. Denn als nichts anderes sahen viele Menschen damals Musiker und Sängerinnen und Sänger. Ihre Mutter dagegen suchte nach jemandem, der sie als Pflegetochter aufnehmen und sie unterrichten lassen würde. Ihr Pflegevater trug den Nachnamen Muk und gab ihr den Vornamen Gye-wol. Damit wollte er seine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sie als Sängerin so bewundert wird wie der Lorbeerbaum im Mondschein in einer koreanischen Legende. Muk Gye-wol ging durch eine harte Schule, aber schon nach zwei Jahren hatte sie alles gelernt, was ihr Lehrer ihr beibringen konnte. Danach lernte sie unter der damaligen Pansori-Legende Choi Jeong-sik최정식 weiter und stand im Alter von nur 15 Jahren erstmals auf der Bühne. Als Sängerin hätte das gut sein können für sie, doch ihre Pflegemutter ließ sie aus Gier viel zu viel auftreten und nutzte sie aus. Als der Koreakrieg ausbrach, wusste sie nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollte, und sang schließlich in einer Bar. Das wurde später als Schandfleck betrachtet und sorgte dafür, dass sie für eine Weile nicht als Praktizierende eines nationalen immateriellen Kulturerbes anerkannt werden konnte. 1975 wurde sie dann aber doch gemeinsam mit den Pansori-Sängerinnen Lee Eun-ju이은주 und Ahn Bi-chwi안비취, mit denen sie oft als Trio auftrat, zur Praktizierenden der Gyeonggi-Volkslieder ernannt. Neben den Gyeonggi-Volksliedern war Muk Gye-wol auch für „Songseo송서“ berühmt, wie lange, musikalische Erzählungen genannt werden.





Heute hören wir von Muk Gye-wol ein Das Japga-Lied aus der Gyeonggi-Region mit dem Titel „Sochunhyangga소춘향가“, das von Muk Gye-wol gesungen wird, berut auf dem Pansori „Chunhyangga춘향가“. Es beschreibt die Szene, in der sich Chunhyang춘향 und Lee Mong-ryong이몽룡 zum ersten Mal begegnen.





Selbst Koreaner, die sich nicht besonders für traditionelle Musik interessieren, haben den Namen Hwang Byungki황병기 schon einmal gehört. Er war eine ungewöhnliche Erscheinung in der Welt der traditionellen koreanischen Musik. Er schloss an der prestigereichen Seoul National University ein Jurastudium ab, wandte sich danach aber dem Gayageum-Spiel zu. In den 1960ern, einer Zeit, in der Neukompositionen in der traditionellen Musik fast undenkbar waren, begann er, neue Stücke für die Gayageum zu schreiben und aufzuführen. Heute wollen wir ein Werk von ihm aus dem Jahr 1985 hören. Es trägt den Titel „Bam-eui Sori밤의 소리“, „Geräusche der Nacht“, und wurde inspiriert von einem Gemälde von An Jung-sik안중식. Das Gemälde heißt „Seongjaesugando성재수간도“, was so viel bedeutet wie: „Geräusche zwischen die Zweige malen“. Es zeigt einen Mann, der nachts im Hof seines Hauses steht und schaut, ob wohl jemand zu Besuch kommt. Hwang Byungkis „Geräusche der Nacht“ bringt das Gemälde in Gayageum-Melodien zum Ausdruck. Es besteht aus vier Sätzen. Der erste Satz trägt den Titel „Mysteriös“ und beschreibt das Haus in einem vom Mond hell erleuchteten Wald. Im zweiten Satz, „Fröhlich“, erwartet die Hauptfigur einen Gast. Der dritte Satz, „Leidenschaftlich“, beschreibt einen Sturm und der letzte Satz, „In Trauer“, konzentriert sich auf die Schönheit des leeren Raumes, die Ruhe nach dem Sturm.





Musik