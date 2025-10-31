Neue Konsumtrends in Nordkorea

ⓒ KBS News

Nordkorea hat seit der Machtübernahme von Kim Jong-un mehrere bedeutende Transformationen erlebt. Eine der auffälligsten Veränderungen ist die Errichtung von Hochhaus-Komplexen mit gemischter Nutzung als Wohn- und Geschäftshäuser. Nach dem 53-stöckigen Wohn- und Geschäftshaus „Unha“ im Zentrum Pjöngjangs wurde 2022 in der dortigen Songhwa-Straße ein 80-stöckiges Super-Hochhaus fertiggestellt. Erst kürzlich zogen Dienstleistungsgeschäfte im westlichen Stil in diesen Apartmentkomplex ein, die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen.





Heute werfen wir einen Blick auf die Veränderungen in Nordkoreas Konsumkultur mit Professorin Park Min-ju vom Bildungszentrum für nationale Wiedervereinigung (National Institute for Unification Education).





Letzten April berichteten nordkoreanische Staatsmedien über die Fertigstellung von 10.000 neuen Wohneinheiten im Hwasong-Distrikt in Pjöngjang. Nordkorea hatte 2021 einen massiven Wohnungsbauplan angekündigt, um 50.000 Wohnungen in der Hauptstadt in mehreren Phasen zu errichten. Eines der Hauptmerkmale der neuen Gebäude in der dritten Bauphase des Distrikts ist eine vielfältige Palette von zweckmäßigen Komfort-Einrichtungen. Innerhalb dieser Hochhäuser, die an Südkoreas Apartmentkomplexe mit gemischter Nutzung erinnern, gibt es etwa Computer-Einrichtungen, die Südkoreas Internet-Cafés mit ihrem Fokus auf Computerspiele ähneln, Bowlingbahnen und auch Blumenläden. Im Herzen des Hwasong-Distrikts gibt es sogar ein Luxusrestaurant, das Stopfleber (Foie Gras) anbietet, eine der größten dekadenten Delikatessen der westlichen Küche.





Im August erhielt die New York Times Filmaufnahmen von ausländischen Besuchern aus dem Inneren Pjöngjangs, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben.





Wir sehen dort die Entstehung dessen, was man als die nordkoreanischen Versionen von Starbucks und IKEA bezeichnen könnte. Zum Beispiel gibt es in einem neuen Einkaufszentrum namens Rakrang (락랑) Kumgang Patriotic Mall ein Möbelgeschäft, das eine auffallende Ähnlichkeit mit dem schwedischen Möbelriesen IKEA aufweist. Und ein Café namens Mirai (미래) Reserve, quasi Nordkoreas Antwort auf Starbucks, zeigt ein Logo, das dem der Starbucks-Filialen bemerkenswert ähnlich ist.





Bisher hatten nordkoreanische Cafés eine spezifisch lokale Ästhetik. Seit kurzem übernehmen sie jedoch das Erscheinungsbild westlicher Kaffeehaus-Marken. Diese sich entwickelnde Konsumlandschaft zeigt sich auch bei den neuen Wohnkomplexen im westlichen Stil, in denen verschiedene Dienstleistungsgeschäfte integriert sind. Dies impliziert eine neue Kultur, wo reiche Bewohner alles bequem von ihren Wohnungen aus erreichen können.





Die Rakrang Kumgang Patriotic Mall wird als eines der luxuriösesten Einkaufsziele Pjöngjangs genannt. In diesem Komplex gibt es Geschäfte, die einer schwedischen Möbelmarke oder der größten Kaffeehauskette der Welt direkt nachempfunden sind. Im sechsten Stock ist die Spielwarenabteilung. Dort findet man echtes Lego-Spielzeug sowie Mini-Autos des japanischen Spielzeugherstellers Takara Tomy.





Nordkoreas Behörden verfolgen typischerweise eine Praxis, die darauf abzielt, den Zusammenhalt des Regimes durch das Blockieren externer Kultureinflüsse zu stärken. Warum aber werden derartige westliche Konsumtrends nicht stärker kontrolliert?





Es scheint, dass die Behörden die Modernisierung und Urbanisierung der Konsumkultur aktiv fördern. Nach dem Zusammenbruch des staatlichen Rationierungssystems erfolgte der Konsum hauptsächlich über inoffizielle Märkte wie den sogenannten Jangmadang. Nun gibt es jedoch einen klaren Trend, dass sich dieser Konsum auf Luxusgeschäfte und Kaufhäuser in Pjöngjang und anderen Großstädten verlagert. Insbesondere seit der Corona-Pandemie ist ein Drang auf eine westlich orientierte Konsumkultur zu beobachten, und Präsentationsmethoden, Branding und Dienstleistungen wurden stark verbessert. Die Leute achten immer mehr auf solche Dinge.





Die neuen Konsumtrends in Nordkorea werden aktiv vom Regime gefördert. So ordnete beispielsweise der ehemalige Machthaber Kim Jong-il nach dem Besuch eines großen Warenhauses in China die Einrichtung von Kaufhäusern im ganzen Land an. Daraufhin wurde 1991 das Kwangbok-Kaufhaus eröffnet. Dieses Geschäft wurde später in ein Einkaufszentrum umgebaut und im Jahr 2012, als Kim Jong-un offiziell sein Amt antrat, wiedereröffnet.





Ein weiteres staatlich betriebenes Kaufhaus ist etwa das Changkwang-Warenhaus, das 2015 in Pjöngjangs Mirae-Wissenschaftlerstraße eröffnet wurde. Auf seinen fünf Stockwerken bietet das Changkwang-Warenhaus eine breite Palette an Waren wie Kinderprodukte, Haushaltsgeräte und Bekleidung. Es gibt neben Schließfächern und Einkaufswagen auch einen Spielplatz und ein Café, was Berichten zufolge zu einer hohen Zufriedenheit bei den Anwohnern führt.





Derartige Gewerbegebiete mit verschiedenen Komfort-Einrichtungen werden nun nicht nur in Pjöngjang, sondern auch in den Provinzregionen errichtet.





Im Einklang mit dem Ziel der Entwicklung der Provinzregionen werden solche „allgemeinen Dienstleistungskomplexe“ in Großstädten und auf Kreisebene in Nordkorea gebaut. Diese Dienstleistungszentren verfügen über kommerzielle sowie kulturelle und sportliche Einrichtungen wie Badehäuser und Tischtennisplätze. Sie umfassen auch Kinos und Erlebnisorte für Wissenschaft und Technologie, sind also eine Art multifunktionaler Gewerbekomplex.





Tatsächlich stellt dies eine Transformation dar, die über eine bloße Zunahme der Anzahl von Einkaufszentren hinausgeht; es ist eine Verschiebung hin zu Konsumräumen für das tägliche Leben mit integrierten kulturellen Funktionen. Die massige Bauweise dieser allgemeinen Dienstleistungskomplexe erweckt den Eindruck, dass das Regime effektiv eine Regierungsstrategie umsetzt. Somit wird ein erheblicher Propagandanutzen erzielt.





Seit letztem Jahr verfolgt Nordkorea seinen „20x10-Regionalentwicklungsplan“ als ein vorrangiges Projekt und unternimmt alle Anstrengungen, um die Kluft zwischen städtischen und ländlichen Regionen zu verringern. Bei der 20x10-Regionalentwicklungspolitik werden zehn Jahre lang jedes Jahr moderne Fabriken in 20 Städten und Landkreisen gebaut mit dem Ziel, den Lebensstandard regionaler Gebiete auf das Niveau von Pjöngjang zu heben. Diese Politik beinhaltet die Einrichtung von „allgemeinen Dienstleistungskomplexen“ mit verschiedenen Funktionen wie Einkaufen und Kinobesuchen. Nordkorea baut im ganzen Land Mehrzweck-Einkaufszentren, ähnlich wie der COEX-Komplex in Seoul. Wie kann das funktionieren?





In Nordkorea gibt es ein bekanntes Sprichwort: „Den Sozialismus durch nicht-sozialistische Mittel aufrechterhalten.“ Dies beschreibt treffend die Strategie der Behörden. Während das kommunistische Regime seine sozialistische Identität behauptet, werden die Märkte nicht vollständig geschlossen.





In der Vergangenheit war die Zentralregierung allein für die Güterverteilung verantwortlich. Nach großen Änderungen verwaltet die Regierung nun strategisch Märkte und leitet einen Teil der daraus generierten Gelder in das Zentralsystem. Aus Behördensicht ist das eine große Entlastung für die komplizierte Verteilung und Verantwortung. So können Märkte einfach überwacht, Gelder umgeleitet und bei Bedarf Kontrolle ausgeübt werden.





Durch die Beibehaltung eines autoritären sozialistischen Systems und unter Einbezug bestimmter Marktmechanismen kann Nordkorea gleichzeitig verschiedene Ziele erreichen. Dazu gehören interne Stabilität, die Beschaffung von Geldern und die Verbesserung seines nationalen und internationalen Ansehens.





Die Strategie der Behörden beinhaltet die Verlagerung von Konsumaktivitäten von den Jangmadang auf modernisierte Geschäfte unter sozialistischer Kontrolle. Dieser Schritt ermöglicht ihnen den Zugang zu Kapital, das im Markt zirkuliert.





Kaufhäuser waren einst Touristenattraktionen hauptsächlich für Ausländer. Aber sie wurden in Kaufzentren für Einheimische umgewandelt, die sich an Märkte und fremde Kultureinflüsse gewöhnt haben. Dies ermöglicht es Nordkorea auch, der Außenwelt ein Bild der Widerstandsfähigkeit zu vermitteln und einen anhaltenden Wohlstand trotz Sanktionen zu demonstrieren.





Diese modernisierten Konsumräume in Nordkorea dienen also mehreren Zwecken. Sind die Menschen in Nordkorea jedoch wirklich wohlhabend genug, um dort einzukaufen und ihre Freizeit zu verbringen?





Die wirtschaftliche Situation hat sich für die Menschen in Nordkorea in den Jahren 2014 und 2015 etwas verbessert und blieb bis kurz vor der Corona-Pandemie relativ stabil. Mit den Corona-Lockdowns ab 2020 kam der Handel jedoch im Wesentlichen zum Erliegen, was vielen Nordkoreanern effektiv die Lebensgrundlage entzog. Die Behörden kontrollierten die Reismärkte, und so verloren viele Reishändler ihre Einkommensquelle vollständig. Das Leben wurde unglaublich schwierig, die Preise für Güter des täglichen Bedarfs stiegen stark an. Eier wurden beispielsweise mehr als doppelt so teuer, Chinakohl bis zum Sechsfachen. Das durchschnittliche Einkommensniveau vor der Pandemie ließ sich kaum wiederherstellen.





Nach Angaben der Bank of Korea betrug Nordkoreas Bruttosozialprodukt pro Kopf im letzten Jahr etwa 1.061 US-Dollar, nur etwa ein Neunundzwanzigstel des Durchschnittseinkommens in Südkorea. Aufgrund der langanhaltenden, internationalen Sanktionen gegen Nordkorea und des beschleunigten, negativen Wirtschaftswachstums nach Corona ist die Mehrheit der Nordkoreaner mit schweren wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert.





Die sogenannte Donju, eine neu entstandene kapitalistische Klasse in Nordkorea, befindet sich jedoch in einer anderen Ausgangslage.





Diese Donju können so gesehen werden, dass sie sehr kontinuierlich viel Geld verdienen. Im nordkoreanischen System behält der Staat die Kontrolle über die Produktionsmittel, den Transport und andere Dinge. Das bedeutet, dass diese Donju ihre Geschäfte und Operationen unter Einbeziehung verschiedener, hochrangiger Beamter durchführen müssen. Dies ist ein Beispiel für eine institutionalisierte Absprache zwischen Wirtschaft und Politik. Normale Leute sind mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert, doch die Donju erzielen aufgrund ihrer Verbindungen zu hochrangigen Beamten stabil Gewinne.





Wie groß ist ihr Reichtum? Eine Luxuswohnung von 200 Quadratmetern oder mehr in Nordkorea wird auf rund 300.000 US-Dollar geschätzt, was über 400 Millionen südkoreanischen Won entspricht. Basierend auf Schätzungen der Statistikbehörde von 2023 ist der Einkommensunterschied zwischen Nord- und Südkorea rund das 30-fache. Wenn wir also 400 Millionen Won mit 30 multiplizieren, ergibt das 12 Milliarden Won. Ein Donju in Nordkorea besitzt also effektiv Vermögen, das dem Leben in einer 12-Milliarden-Won-Wohnung in Südkorea entspricht. Bei den Donju in Pjöngjang kann man davon ausgehen, dass sie pro Monat mehrere Tausend Dollar an Lebenshaltungskosten haben.





Die Donju-Klasse, die ihren Reichtum ursprünglich den Jangmadang verdankt, ist so stark gewachsen, dass ihr angesammeltes Kapital Nordkoreas Wirtschaft erheblich beeinflusst. Diese Leute wohnen in großen Luxuswohnungen und betreiben teure Sportarten wie Reiten und Golf. Sie mieten per Mobiltelefon Boote für Ausflüge auf dem Taedong-Fluss und besitzen hochwertige Luxusgüter, die über diplomatische Kanäle importiert wurden.





Letztendlich zielt die westlich orientierte Konsumkultur also nicht auf alle Nordkoreaner ab, sondern eher auf die oberen und einkommensstarken Schichten. Anscheinend versuchen die Behörden, den Binnenmarkt wiederzubeleben, indem sie Einrichtungen schaffen, in denen diese reichen Menschen konsumieren können.





Tatsächlich hat die Verschiebung der Konsumkultur viel mit der sich entwickelnden Klassenstruktur zu tun, wobei die neuen Einrichtungen besonders auf die Donju zugeschnitten sind. Obwohl der aktuelle Trend des Luxus vorerst auf Pjöngjang und andere Großstädte beschränkt ist, hat er das Potenzial, sämtliche Konsumgewohnheiten zu verändern.





Eines ist zu bedenken: Diese Veränderungen in der Konsumkultur könnten die Konsumklassen in Nordkorea weiter spalten. Wer in ländlichen Gebieten lebt oder finanziell nicht gut aufgestellt ist, wird kaum sein Leben lang solche Konsumsprünge selbst erleben können.





Die modernisierten Konsumräume in Nordkorea können als Entwicklungen angesehen werden, die aus politischen Initiativen wie der „Verbesserung des Lebensstandards des Volkes“ und dem „Aufbau einer zivilisierten Nation“ stammen. Es scheint jedoch, dass es eine beträchtliche Zeit dauern wird, bis diese neue Konsumkultur wirklich in das Leben sämtlicher Nordkoreaner eindringt.





Die Frage ist, ob sich diese modernen Geschäfte und Einkaufszentren, die die Jangmadang ersetzen, in ganz Nordkorea verbreiten werden. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Trend ein Sturm im Wasserglas ist oder sich als eine tiefgreifende Veränderung herausstellen wird, die die Konsumlandschaft Nordkoreas neu gestaltet.