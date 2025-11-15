Stray Kids kooperieren mit DJ Snake

ⓒ JYP Entertainment

Die K-Pop-Gruppe Stray Kids wird in Kürze ein neues Werk veröffentlichen. Aber schon vor der Veröffentlichung wurde eine wichtige Nachricht verkündet. Die Jungs haben mit DJ Snake ein gemeinsames Projekt durchgeführt. Das Ergebnis wurde am 7. November veröffentlicht, es ist das Lied „In the Dark“, das im neuen Album „Nomad“ enthalten sein wird.

Stray Kids und DJ Snake haben sich bei einer Benefizveranstaltung in Paris im letzten Jahr getroffen. Und jetzt, ein Jahr später, kann man das Lied hören.

DJ Snake meinte, dass es für ihn eine große Ehre war, mit Stray Kids, die in der K-Pop-Szene großen Einfluss ausüben, zusammengearbeitet zu haben.

Stray Kids sind tatsächlich einflussreich. Das vierte reguläre Album “Karma“, das sie im August herausgegeben haben, erreichte ebenfalls den Spitzenplatz von Billboard 200. Daher haben die Jungs bereits sieben Mal in Folge diesen Platz eroebern können, was ein Rekord ist. Bisher ist es keinem Sänger gelungen, sieben Mal in Folge auf Rang eins von Billboard 200 zu stehen.

Das neue Album wird am 21. November auf den Markt kommen.