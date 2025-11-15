Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Yeonjun von TXT beginnt Soloaktivitäten

2025-11-15

Unterwegs mit Musik

ⓒ Big Hit Music
Yeonjun, Mitglied der Gruppe TXT, hat sein erstes Minialbum herausgegeben und auch schon Auftritte in Musiksendungen absolviert. Vor dem Auftritt meinte der Sänger, dass er sehr nervös sei, ob er seine Performances gut darbieten könnte. Aber als er dann die Lieder „Talk to You“ und „Coma“ sang, war das Publikum einfach begeistert. 
Das erste Soloalbum von Yeonjun kam am 7. November heraus und bereits am Tag der Herausgabe verkaufte es sich 542.660 Mal. Da es sich um sein erstes Soloalbum nach seinem Debüt als TXT-Mitglied handelt, sind die Fans ganz besonders auf die weiteren Erfolge des Künstlers gespannt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >