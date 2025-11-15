Yeonjun von TXT beginnt Soloaktivitäten

ⓒ Big Hit Music

Yeonjun, Mitglied der Gruppe TXT, hat sein erstes Minialbum herausgegeben und auch schon Auftritte in Musiksendungen absolviert. Vor dem Auftritt meinte der Sänger, dass er sehr nervös sei, ob er seine Performances gut darbieten könnte. Aber als er dann die Lieder „Talk to You“ und „Coma“ sang, war das Publikum einfach begeistert.

Das erste Soloalbum von Yeonjun kam am 7. November heraus und bereits am Tag der Herausgabe verkaufte es sich 542.660 Mal. Da es sich um sein erstes Soloalbum nach seinem Debüt als TXT-Mitglied handelt, sind die Fans ganz besonders auf die weiteren Erfolge des Künstlers gespannt.