„APT“ von Rose für Grammys nominiert

Rose von Blackpink ist in drei Kategorien für einen Grammy nominiert. Die Grammy Awards werden im Februar nächsten Jahres in Los Angeles veranstaltet. Das Lied „APT“ ist in den Kategorien „Lied des Jahres“ und „Rekord-Preis“ sowie Rose in der Kategorie „Best Pop Duo/Gruppe Performance“ nominiert.

Es ist das erste Mal, dass ein K-Pop-Song im Bereich „General Fields“ als Favorit gilt. Auch hatte bislang keine K-Pop-Sängerin die Ehre, auf die Liste der Nominierten zu kommen. Für Rose ist dies ein toller Erfolg.

Rose hat das Lied im Oktober letzten Jahres veröffentlicht. Es ist ein Duett-Song mit Bruno Mars und gleich nach der Veröffentlichung stürmte das Lied die Charts. Bei den MTV Video Music Awards erhielt Rose als erste K-Pop-Künstlerin den Preis für das Lied des Jahres. Im gleichen Jahr war das erste reguläre Album „Rosie“ ebenfalls ein Erfolg. Rose hatte an allen Liedern im Album mitgearbeitet. Das Album begann mit Platz drei bei Billboard 200 und hielt sich 27 Wochen lang in diesen Charts.

Die letzte Abstimmung läuft vom 12. Dezember bis 5. Januar.