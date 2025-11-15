Viele versuchen „Prayer“ von Jung Seung-hwan zu singen

ⓒ Antenna

Derzeit läuft sehr erfolgreich die Challenge zum Lied „Prayer“ von Jung Seung-hwan. Jung hatte jüngst auf seine offizielle SNS-Seite Challenge-Videos zum Lied „Prayer“ hochgeladen. Man kann sehen, dass sehr viele Sängerkollegen wie Dragon Pony, 10cm, TWS und weitere mitgemacht und das Lied gesungen haben.

Das Lied handelt vom Abschied vom Geliebten und dass man dem Verflossenen Glück wünscht. Die tolle Stimme von Jung Seung-hwan ist so überzeugend, dass das Lied schon jetzt ein Riesenerfolg ist. Und die Interpretationen von seinen Sängerkollegen sind ebenfalls bei den Fans gefragt. Diese meinen, dass je nach Künstler das Lied eine neue Note bekommen würde.

Jung will vom 5. bis 7. Dezember in Seoul ein Konzert veranstalten.