“Spaghetti” von LE SSERAFIM höchst beliebt

ⓒ SOURCE MUSIC

Das neue Lied von LE SSERAFIM ist zwei Wochen in Folge in wichtigen globalen Musikcharts zu finden. Das erste Singlealbum wurde am 24. Oktober veröffentlicht und das Lied “Spaghetti”, in dem auch j-hope von BTS mitgesungen hat, steht in dieser Woche auf Platz 77 der britischen Official Single Top 100.

Auch bei Spotify wird das Lied gerne und oft gehört. Auf der Liste Weekly Top Song Global steht es auf Platz 29 und wurde innerhalb von einer Woche über 15,6 Millionen Mal gespielt.

LE SSERAFIM erleben mit diesem neuen Werk einen Höhepunkt ihrer Karriere. Sie wollen dann am 18. und 19. November in Tokio ein Konzert im Rahmen ihrer Welttournee veranstalten.