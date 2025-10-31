Künstler und Professor für Malerei an der Hongik University, Ingo Baumgarten

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Ingo Baumgarten, Künstler und Professor für Malerei an der Hongik University in Seoul. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet er in Korea und setzt sich in seiner Kunst mit urbanen Räumen und Alltagsarchitektur auseinander.





Im Gespräch erzählt er, was ihn nach Korea geführt hat, wie die Stadtlandschaft Seouls seine Arbeiten beeinflusst und wie er den koreanischen Kunstbetrieb erlebt. Außerdem verrät er, welche Projekte er derzeit plant und welche Rolle der internationale Austausch für seine künstlerische Arbeit spielt.