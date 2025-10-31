Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Künstler und Professor für Malerei an der Hongik University, Ingo Baumgarten

#So fern, so nah l 2025-11-14

So fern, so nah

ⓒ Ingo Baumgarten
In der heutigen Sendung sprechen wir mit Ingo Baumgarten, Künstler und Professor für Malerei an der Hongik University in Seoul. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet er in Korea und setzt sich in seiner Kunst mit urbanen Räumen und Alltagsarchitektur auseinander. 

Im Gespräch erzählt er, was ihn nach Korea geführt hat, wie die Stadtlandschaft Seouls seine Arbeiten beeinflusst und wie er den koreanischen Kunstbetrieb erlebt. Außerdem verrät er, welche Projekte er derzeit plant und welche Rolle der internationale Austausch für seine künstlerische Arbeit spielt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >