G-Dragon begeistert mit ausverkauftem Seoul-Encore seiner Welttournee „Übermensch“

Alle Tickets für G-Dragons „2025 World Tour ‘Übermensch’ in Seoul - Encore“ waren innerhalb von acht Minuten ausverkauft. Der allgemeine Vorverkauf startete am 11. November exklusiv über Coupang Play und damit wurde der bisherige Rekord bei Auftaktshows übertroffen, die im März bereits nach 16 Minuten ausverkauft waren.





Zuvor waren die Karten für die Fanclub-Vorbestellung vollständig vergriffen, womit G-Dragons anhaltende Popularität erneut bestätigt wurde. Insgesamt werden rund 115 000 Fans die Eröffnungs- und Abschlusskonzerte seiner Tour in Korea besuchen.





Die drei Seoul-Shows vom 12. bis 14. Dezember im Gocheok Sky Dome bilden den Abschluss einer Tour, die 16 Städte in 12 Ländern umfasste. G-Dragon erklärte, er wolle die Tour in seinem Heimatland beenden, um das Kapitel mit besonderer Bedeutung abzuschließen.





Auf dem Programm stehen unter anderem „Home Sweet Home“, „Power“, „Too Bad“, „Drama“ und „Gyro-Drop“. Coupang Play kündigte an, weiterhin gegen den Weiterverkauf von Tickets vorzugehen und stornierte Plätze nach und nach erneut zum Verkauf freizugeben.