ENHYPEN veröffentlichen exklusive Coverversion von „Mistletoe“

ⓒ BELIFT LAB

ENHYPEN haben zum Jahresende eine neue Version des Weihnachtsliedes „Mistletoe“ veröffentlicht. Der Song erschien am 11. November exklusiv auf Apple Music und wurde im Rahmen der Kampagne „2025 Carols Covered“ bereitgestellt. Das Projekt präsentiert neu interpretierte Weihnachtslieder verschiedener internationaler Künstler.





„Mistletoe“ stammt ursprünglich von dem kanadischen Popsänger Justin Bieber und erreichte 2011 Platz 11 der US-Billboard-Hot-100. ENHYPEN greifen die fröhliche Atmosphäre des Originals auf und ergänzen sie um einen wärmeren, weicheren Klang. Die Gruppe erklärte über Apple Music, dass sie die erwartungsvolle Stimmung des Textes als passend für ihre Verbindung zu den Fans empfinde. Sie hoffen, dass der Song die Jahresendstimmung gut vermittelt.





Neben ENHYPEN sind in diesem Jahr auch Cover von Khalids „Last Christmas“ und Tomioka Ais Version von „We Wish You A Merry Christmas“ erschienen.