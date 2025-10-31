Teil 33. Der erfolgreiche Start der Trägerrakete Naro und Koreas Eintritt in den Kreis der führenden Raumfahrtnationen

Der Beginn der koreanischen Satellitenentwicklung 1987 wurde das Gesetz zur Förderung der Luft- und Raumfahrtindustrie verabschiedet, um der Raumfahrtentwicklung eine rechtliche Grundlage zu geben. 1989 begann das Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) gemeinsam mit der University of Surrey im Vereinigten Königreich mit der Satellitenentwicklung. 1992 gelang der erfolgreiche Start von Koreas erstem Satelliten KITSAT-1, genannt „Our Star 1“, womit Korea zu einem Staat mit eigenen Satelliten wurde. Es folgten KITSAT-2 und KITSAT-3, der Mehrzwecksatellit Arirang 1 sowie der geostationäre Satellit Cheollian 1. Damit erweiterte sich der technische Anwendungsbereich auf Erdbeobachtung, Kommunikation und Wetterüberwachung.





Erfolgreicher Start von KITSAT-1 im August 1992

ⓒ KBS

Naro – der Beginn des koreanischen Programms zur Entwicklung von Weltraumstartträgern Korea begann mit der Entwicklung einer Weltraumträgerrakete, um Satelliten ins All zu transportieren. Das Korea Aerospace Research Institute wurde 1989 gegründet, und mit dem erfolgreichen Start der ersten wissenschaftlichen Rakete KSR-1 setzte die Entwicklung inländischer Raketen ein. 2013 gelang schließlich der erfolgreiche Start der Naro-Rakete, die mit Unterstützung Russlands entwickelt worden war – beim dritten Versuch, nachdem die ersten beiden fehlgeschlagen waren. Damit wurde Korea Mitglied des „Elite Space Club“, also der Gruppe von Staaten, die in der Lage sind, von ihrem eigenen Territorium aus Raketen zu starten, und legte die Grundlage für technologische Unabhängigkeit.





Korea Sounding Rockets (KSR) 1, 2 und 3

ⓒ KBS

Die Naro-Rakete wurde nach drei Versuchen 2013 erfolgreich gestartet

ⓒ KBS

Nuri – Koreas erste im Inland entwickelte Trägerrakete Mit den Erfahrungen aus dem Naro-Projekt begann Korea mit der Entwicklung von Nuri, der ersten vollständig im Inland entwickelten Trägerrakete. 2022 gelang es ihr, in zwei Versuchen eine stabile Umlaufbahn zu erreichen. Damit wurde Korea zur siebten Nation der Welt, die in der Lage ist, einen über eine Tonne schweren praktischen Satelliten vollständig mit eigener Technologie zu starten. Der Anteil koreanischer Technologie an der Entwicklung der Nuri lag bei über 96 %, von der Konstruktion über die Produktion bis hin zu Tests und Start. Durch diesen Prozess gewannen koreanische Ingenieure das notwendige Know-how und Selbstvertrauen zur Entwicklung eigener Trägersysteme.





links: Nuri wird für den Start vorbereitet,

rechts: Erfolgreicher Start von Nuri

ⓒ KBS

Koreas Aufstieg zur Raumfahrtnation Koreas erste Mondsonde Danuri startete im August 2022 und erreichte vier Monate später erfolgreich die Mondumlaufbahn, womit Korea die siebte Nation wurde, die eine Mondsonde betreibt. Das Land verfolgt langfristige Pläne, darunter eine Mondlandung im Jahr 2032 und eine Marsmission im Jahr 2045. Die Herausforderungen und Erfolge der Serien KITSAT, Naro, Nuri und Danuri haben als wichtige Meilensteine für Koreas Aufstieg zu einer führenden Raumfahrtnation gewirkt.



