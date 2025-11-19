Allday Project erzielt großen Charterfolg mit neuer Single „One More Time“

ⓒ THE BLACK LABEL

Allday Project hat mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single „One More Time“ einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Song erschien am 17. November als Vorabtrack zur ersten EP, die im Dezember folgen soll. Direkt nach der Veröffentlichung stieg der Song auf Platz 27 der Melon Top 100 ein und erreichte kurz darauf Platz 6. In der Melon Hot 100 sicherte sich „One More Time“ sogar Platz 1. Auch auf weiteren koreanischen Plattformen wie Genie, Bugs und Vibe platzierte sich der Song in den einstelligen Rängen.





Auch das Musikvideo sorgt für viel Aufmerksamkeit. Es erreichte Platz 1 der koreanischen YouTube-Musiktrends und stieg zudem in mehreren Ländern wie Australien, Frankreich, Russland und Taiwan an die Spitze der Trendingcharts. In China kam das Video auf Platz 4 der QQ Music Charts.





Allday Project zeigt damit schon nach zwei Veröffentlichungen eine deutliche Präsenz. Das Team setzt seine Aktivitäten in dieser Woche mit Auftritten in Musikshows fort.