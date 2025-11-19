Lee Seung Gi veröffentlicht Teaser zu neuer Single „By Your Side“

ⓒ Big Planet Made Ent.

Lee Seung Gi stimmt seine Fans auf die Veröffentlichung seiner neuen digitalen Single „By Your Side“ ein. Am 17. November stellte seine Agentur Big Planet Made Entertainment über die offiziellen Kanäle den ersten Teaser zum Musikvideo bereit.





Der Ausschnitt zeigt Lee Seung Gi nachts in einer Stadt und auf einer Bühne mit Band. Die kurzen Szenen geben einen ersten Eindruck des neuen Songs. „By Your Side“ verbindet Rockelemente mit seiner Stimme und greift eine Botschaft des Trosts auf. Der Text beschreibt das Versprechen, in schwierigen Momenten an der Seite eines Menschen zu bleiben.





Zusätzlich erscheint der neue Song „Goodbye“. Die Ballade basiert auf ruhigem Gitarrenspiel und beschreibt den schweren Abschied von einer geliebten Person. Der Track knüpft an Lee Seung Gis bekannte gefühlvolle Musik an.





Wie schon bei seiner Single „Empty“ aus dem Mai war Lee Seung Gi auch an den Texten und der Komposition der beiden neuen Stücke beteiligt. Die digitale Single „By Your Side“ wird am 18. November um 18 Uhr auf den gängigen Musikplattformen veröffentlicht.