Heize kündigt Solokonzertreihe „Heize City: LOVE VIRUS“ an

Heize bereitet sich auf ihre erste Solokonzertreihe seit zwei Jahren vor. Am 18. Dezember startet der Ticketanbieter NOL TICKET den allgemeinen Vorverkauf für das „2025 Heize Concert ‘Heize City: LOVE VIRUS’“. Die Konzerte finden vom 26. bis 28. Dezember in der Myunghwa Live Hall in Seoul statt.





Die Sängerin plant eine Setlist, die sowohl neue Songs aus ihrem kommenden Mini-Album „LOVE VIRUS Pt.1“, das am 27. Dezember erscheint, als auch bekannte Hits umfasst. Die Shows sollen verschiedene Stationen ihrer musikalischen Entwicklung abbilden und ein breites Spektrum ihres Repertoires zeigen.





Erwartet werden Auftritte, die Heizes charakteristischen, gefühlvollen Gesang besonders gut in den Vordergrund stellen. Das Konzertformat soll eine ausgearbeitete Inszenierung und eine ruhige Atmosphäre bieten. Heize möchte damit eine intensive Live-Erfahrung schaffen, die das Publikum zum Jahresende begleitet.





Heize war in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Bereichen aktiv, darunter Festivals und erfolgreiche Drama-Soundtracks. Mit dem neuen Album und der Konzertreihe zeigt sie, dass sie weiterhin in der koreanischen Musikszene stark präsent ist.