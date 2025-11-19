Urban Zakapa geben Einblick in Setlist ihrer kommenden Koreatour

ⓒ andryu company

Urban Zakapa haben erste Details zu ihrer bevorstehenden landesweiten Konzerttour veröffentlicht und damit das Interesse der Fans weiter gesteigert. Am 18. November teilte die Gruppe über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle Teile der Setlist sowie ein Medley-Video.





Die veröffentlichte Übersicht enthält insgesamt zwölf Songs, darunter bekannte Lieder wie „Drinking Coffee“, „My Love“, „Beautiful Day“, „Just A Feeling“, „When Winter Comes“, „I Don’t Love You“ und „Thursday Night“. Die Auswahl umfasst zentrale Stücke aus der Karriere der Gruppe und ermöglicht einen Eindruck davon, wie das Konzertprogramm aufgebaut sein wird.





Im begleitenden Medley-Video sind Kwon Soon Il, Jo Hyun Ah und Park Yong In bei der Performance mehrerer Songs zu sehen. Auch Aufnahmen einer gemeinsamen Probe mit Orchester wurden eingebunden.





Urban Zakapa hatten erst kürzlich ihre neue EP „STAY“ veröffentlicht. Die EP bringt verschiedene Musikstile wie Pop, R&B, Ballade und Modern Rock zusammen. Nach der Veröffentlichung rückte das Projekt schnell in den Fokus der Onlineplattformen, auch weil das Musikvideo mit Suzy und Lee Do Hyun viel Aufmerksamkeit bekam.





Die Tour startet am 22. November in Gwangju und führt anschließend nach Seoul, Busan, Seongnam und Daegu. Weitere Termine sollen zum Jahresbeginn folgen.