Nordkoreas „Tag der Raketenindustrie“ und seine Interkontinentalraketen

Wenn die Menschen in Südkorea an Feiertage denken, meinen sie oft traditionelle Feste wie den Mondneujahrstag oder Chuseok, das koreanische Erntedankfest. Feiertage in Nordkorea werden jedoch verschieden kategorisiert. Es gibt sogenannte „nationale Feiertage“ wie den Geburtstag des Regimegründers Kim Il-sung; oder „Gedenktage“, die bestimmte soziale und wirtschaftliche Ereignisse feiern; und „internationale Gedenktage“ sowie „Volksfeiertage“ wie den Mondneujahrstag und Chuseok. Bei den „Gedenktagen“ gibt es beispielsweise den „Tag der Fischer“ und den „Tag der lokalen Industrie“. Und der 18. November markiert den „Tag der Raketenindustrie“. Was genau ist dieser Tag, und um was für Raketen geht es dabei?





Heute analysieren wir Nordkoreas „Tag der Raketenindustrie“ und die Entwicklung seiner Interkontinentalraketen mit Kwon Yong-su, einem Honorarprofessor an der staatlichen Verteidigungsuniversität Koreas (Korea National Defense University).





Im November 2023 rief Nordkoreas höchstes Machtorgan, das Präsidium der Obersten Volksversammlung, erstmals den „Tag der Raketenindustrie“ aus. Dieser Tag erinnerte an den 18. November 2022, den Teststart der Hwasong-17-Interkontinentalrakete, den Nordkorea als einen großen Erfolg verbucht.





Eine Interkontinentalrakete ist ihrer Natur nach eine Rakete, die dazu bestimmt ist, Atomwaffen zu tragen. Wie wir bei den Atomangriffen auf Hiroshima und Nagasaki gesehen haben, können selbst Atombomben mit einer relativ geringen Sprengkraft von unter 20 Kilotonnen eine ganze Stadt verwüsten. Das sind mächtige Massenvernichtungswaffen.





Für Nordkorea war der Test der Hwasong-17 von großer Bedeutung. Der 18. November 2022 gilt als ein Tag, an dem der ganzen Welt das Selbstbewusstsein einer Nuklearmacht demonstriert wurde. Die Hwasong-17 kann im Gegensatz zu ihren Vorgängern möglicherweise mehrere Sprengköpfe tragen. Diese könnten separat Ausweichmanöver durchführen und so ein ausgeklügeltes Raketenabwehrsystem wie das der USA durchdringen.





Als eine ballistische Rakete ist die Interkontinentalrakete so konzipiert, dass sie auf einer parabolischen Flugbahn über Ozeane fliegt und ihr Ziel auf einem anderen Kontinent treffen kann. Ein durch Atomtests perfektionierter Atomsprengkopf auf einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete kann theoretisch das US-amerikanische Festland erreichen.





Doch die Hwasong-17 war nicht die erste Langstreckenrakete, die Nordkorea testete. Dennoch brachte Machthaber Kim Jong-un seine Tochter Ju-ae mit, um den Test zu beobachten. Und zur Feier des erfolgreichen Teststarts gab Nordkorea auch Gedenkmarken heraus. Was macht die Hwasong-17 also so besonders, dass sie den beispiellosen öffentlichen Auftritt der Tochter des obersten Anführers und die Einrichtung eines Gedenktages auslöste?





Die äußeren Unterschiede zwischen der Hwasong-15 und der Hwasong-17 liegen in ihrer Größe und Schubkraft. Die Hwasong-17 hat einen deutlich größeren Durchmesser und ihre Schubkraft ist mehr als doppelt so hoch. Dies bedeutet, dass sie einen schwereren Sprengkopf über eine größere Distanz tragen kann. Wir schätzen, dass die Hwasong-15 eine Reichweite von 13.000 Kilometern hat und das gesamte Festland der USA treffen kann. Die Hwasong-17 wird jedoch als Langstreckenrakete mit globaler Reichweite betrachtet, die Ziele noch weiter entfernt, bis zu 15.000 Kilometer, treffen kann.





Noch wichtiger ist, dass die Hwasong-15 nur einen einzigen Atomsprengkopf tragen kann, die Hwasong-17 dagegen wohl mehrere, schätzungsweise drei bis fünf Sprengköpfe, was sie weitaus bedrohlicher macht.





Die Hwasong-17 erhielt den Spitznamen „Monster-Rakete“. Mit einer geschätzten Länge von 22 bis 24 Metern und einem Durchmesser von 2,5 bis 2,8 Metern war sie bei ihrer Enthüllung im Jahr 2020 die weltweit längste Rakete ihrer Art. Unmittelbar nach dem Start bekräftigte Kim Jong-un, dass er fest auf die stärksten Kapazitäten setzen wolle. Aus dieser Aussage kann man Nordkoreas Absicht zur Entwicklung von Interkontinentalraketen ablesen.





Nordkorea hat kontinuierlich Langstreckenraketen entwickelt, selbst inmitten wirtschaftlicher Not und strenger Sanktionen. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptzweck ist sicherlich die Regimesicherung durch die Weiterentwicklung atomwaffenfähiger Langstreckenraketen, die das US-Festland bedrohen. Die Raketenentwicklung dient aber auch dazu, die innere Einheit zu stärken, Druck auf die internationale Gemeinschaft auszuüben und eine günstige Position in zukünftigen Dialogen mit den USA zu sichern.





Nordkorea ist sich des Wertes seiner Raketen als Träger von Atomwaffen bewusst. Von 1998 bis 2012 wurden mehrere Tests von Langstreckenraketen der Taepodong-Serie durchgeführt, die als Trägerraketen von Satelliten getarnt waren. Aufbauend auf dieser Raketentechnologie hat Kim Jong-un seit 2017 verschiedene Interkontinentalraketen entwickelt und getestet.





Die Raketenentwicklung Nordkoreas wird weitgehend als Bestreben gesehen, die Fähigkeit zu erlangen, das US-Festland und Europa direkt zu treffen. Dies zielt darauf ab, die tatsächliche Bedrohung durch seine Atomwaffen zu erhöhen und die internationale Verhandlungsposition zu stärken. Darüber hinaus sollen die beeindruckenden Waffen sowohl die innere Solidarität stärken als auch die Stabilität des Regimes gewährleisten.





Eine Interkontinentalrakete funktioniert im Prinzip wie eine Weltraumrakete. Sie durchdringt die Atmosphäre, gelangt in den Weltraum und tritt dann wieder in die Atmosphäre ein. Die Entwicklung von Weltraumraketen verschlingt astronomische Geldmittel. Doch trotz harscher internationaler Sanktionen ist es Nordkorea gelungen, enorme Geldmengen durch illegale Aktivitäten zu beschaffen, wie etwa Geldfälschung, Cyberangriffe und andere kriminelle Devisenbeschaffungsmaßnahmen. Kim Jong-un hat seit seinem Amtsantritt alle Anstrengungen in die Raketenentwicklung gesteckt.





Die Fähigkeit, Langstreckenraketen selbst unter extremen Umständen zu entwickeln, kann auf den starken Willen eines Führers zurückgeführt werden. Ich glaube, dass auch ein klarer strategischer Fahrplan eine Rolle gespielt hat.





In seiner Neujahrsansprache 2015 legte Kim Jong-un eine vierstufige Strategie zur Steigerung der militärischen Stärke vor. Daraufhin entwickelte Nordkorea eine breite Palette von Atomraketen, die auf bestimmte Missionen und Ziele zugeschnitten sind. Der technologisch raffinierte Fortschritt seiner Interkontinentalraketen geschah größtenteils ab den 2010er Jahren, nach Kim Jong-uns Aufstieg zur Macht.





Nordkoreas Raketenentwicklung reicht bis in die 1970er Jahre, in die Ära Kim Il-sung zurück. Nach dem Erwerb sowjetischer Scud-Raketen von Ägypten baute Nordkorea sein technologisches Fachwissen durch Reverse Engineering und das Zerlegen kompletter Waffen auf. Kim Jong-il entwickelte dann die Raketentechnologie bis zu den Mittel- und Langstreckenraketenstufen weiter. In den 1990er Jahren begann auch bereits die Forschung an Interkontinentalraketen. Als Erbe seiner beiden Vorgänger enthüllte Kim Jong-un 2012, in seinem ersten Amtsjahr, die Hwasong-13, eine straßenmobile Interkontinentalrakete.





Kim Jong-un legte systematisch die Grundlage für ein Nuklearkonzept und widmete sich der Weiterentwicklung nuklearer Raketenkapazitäten. Ab 2012 vertiefte er sich unter dem Deckmantel der Weltraumforschung in die Raketenentwicklung und formulierte einen Fünfjahresplan für die nationale Weltraumentwicklung. Nach dem erfolgreichen ersten Teststart der Hwasong-15 im November 2017 erklärte er die staatlichen Atomstreitkräfte für vollendet. Doch auf welchem technischen Niveau befinden sich Nordkoreas Interkontinentalraketen nun, acht Jahre nach dem Test der Hwasong-15?





Die Langstrecken-Raketentechnologie Nordkoreas wird als sehr ausgereift eingeschätzt, mit Ausnahme bestimmter, einzelner Technologien.





Nordkoreas Technologien zur Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung von Atomsprengköpfen etwa lassen noch Raum für Verbesserungen. Es wird jedoch allgemein davon ausgegangen, dass das Land ein Niveau erreicht hat, auf dem Atomsprengköpfe auf fast alle seine Raketen montiert werden können. Insbesondere stellte Nordkorea im Jahr 2023 den taktischen Atomsprengkopf Hwasan-31 vor. Nach damaligen Analysen hat er einen Durchmesser von etwa 50 cm und ein Gewicht von etwa 200 bis 300 kg.





Obwohl Nordkorea manche Technologien noch nicht vollständig beherrscht, glaube ich, dass entscheidende technische Fortschritte gemacht wurden.





Bis 2017 wurde Nordkorea bereits als nahe dem Niveau der Sowjetunion der 1970er Jahre eingeschätzt, die einen Atomsprengkopf von mehreren hundert Kilogramm transportieren konnte. Im Jahr 2023, nach einem weiteren Teststart der Hwasong-17, erhöhte Nordkorea den Raketenschub um mehr als das Doppelte, indem es mehrere Triebwerke bündelte. Dann, im Jahr 2024, enthüllte Nordkorea die Hwasong-19, die es als „ultimative“ Version seiner Langstreckenraketenserie bezeichnet.





Ein Hauptmerkmal der Hwasong-19 ist die Verwendung von Festbrennstoff. Festbrennstoff ermöglicht einen viel schnelleren Start im Vergleich zu Flüssigbrennstoff, der hochkorrosiv ist und kurz vor dem Start geladen werden muss. Wenn das Betanken Zeit in Anspruch nimmt, kann der ganze Vorgang von einem Feind entdeckt und durch einen Präventivschlag verhindert werden. Bei Festbrennstoffraketen hingegen sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung.





Nordkorea hatte Raketen entwickelt, die schneller und verdeckter als zuvor bewegt und gestartet werden können. Doch dabei blieb es nicht. In diesem Jahr wurde ein neuer Typ einer Interkontinentalrakete enthüllt. Bei der Militärparade zum 80. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei am 10. Oktober hatte die Hwasong-20 ihren großen Auftritt.





Das bedeutendste Merkmal der neuen Interkontinentalrakete ist ihre Fähigkeit, noch mehr Sprengköpfe zu tragen. Der Schub wurde um über 40 Prozent erhöht, und sie ist noch einmal größer. Die Hwasong-20 wird als Rakete mit globaler Reichweite angesehen, die fünf oder mehr Sprengköpfe transportieren und Ziele in bis zu 15.000 Kilometern Entfernung treffen kann, was eine erhebliche nukleare Abschreckung gegen die USA darstellt.





Das Raketenabwehrnetz der USA ist extrem dicht, was die Wahrscheinlichkeit hoch macht, dass eine Rakete mit einem einzelnen Sprengkopf abgefangen wird. Bei mehreren Sprengköpfe kann jedoch jeder auf ein anderes Ziel gerichtet werden, und sie können unabhängig voneinander manövrieren. Die Raketenabwehr könnte dadurch überfordert werden. Dies kennzeichnet diese fortschrittliche Interkontinentalrakete.





Von Nordkorea veröffentlichte Fotos und Videos deuten darauf hin, dass die Hwasong-20 Festbrennstoff verwendet und einen erhöhten Triebwerksschub hat. Frühere Modelle wie die Hwasong-18 und Hwasong-19 verfügten bereits über eine Reichweite von 15.000 Kilometern und konnten das US-Festland erreichen. Der größere Triebwerksschub für die Hwasong-20 wird als Absicht interpretiert, mehrere Sprengköpfe mit einer Rakete zu transportieren. Damit könnten gleichzeitig mehrere Ziele auf dem US-Festland getroffen und das Abfangen schwieriger gemacht werden.





Allerdings scheint die Hwasong-20 noch nicht vollständig entwickelt zu sein, da sie noch keinen Teststart durchlaufen hat. Warum hat Nordkorea es so eilig gehabt, eine unvollständige Rakete zu präsentieren?





Dies kann als präventiver strategischer Schritt angesehen werden, um die USA unter Druck zu setzen und Nordkoreas Verhandlungsposition zu stärken, um in zukünftigen Gesprächen mit den USA die Oberhand zu gewinnen. Nordkorea präsentiert sich auf dem Niveau einer Raketen-Supermacht.





Folglich ist es nun wahrscheinlicher, dass Nordkorea proaktiv einen Dialog mit den USA angeht, geleitet von seinem eigenen strategischen Fahrplan. Da es nicht mehr das „alte“ Nordkorea ist, sondern ganz neue Kapazitäten besitzt, scheint es wahrscheinlich, dass Nordkorea den Dialog vorantreibt, anstatt sich von den USA führen oder herumschubsen zu lassen; ganz im Gegenteil. Die Situation ist daher sehr ernst.





Nordkorea präsentiert die Hwasong-20 als das mächtigste nuklearstrategische Waffensystem. Das ist eine Botschaft an die Außenwelt, mit den neuesten Nuklearwaffen das US-amerikanische Festland erreichen zu können, um so eine günstige Position in zukünftigen Verhandlungen mit den USA zu sichern.





Nordkorea hat all seine Anstrengungen in die Raketenentwicklung gesteckt. Zwar gibt es immer noch Fragen zur tatsächlichen Einsatzbereitschaft der Raketen, doch es wird befürchtet, dass die bloße Tatsache, dass Nordkorea seine Aufrüstung unermüdlich fortsetzt, erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel haben wird.