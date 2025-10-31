Das koreanische Gericht Gukbap und die Volkssängerin Kim Ju-ok

Ein einfaches koreanisches Gericht besteht aus Reis, Suppe und einigen Beilagen. Wenn der Reis in die Suppe gemischt wird, nennt man das Gukbap국밥. Dieses klassische koreanische Gericht wird schon in einem Buch von Yi Ik이익 erwähnt, einem Gelehrten der Joseon-Ära. Das Buch heißt Seonghosaseol성호사설 und ist eine Art Enzyklopädie in Frage- und Antwort-Form. Hören wir einmal, wie Gukbap in diesem Buch beschrieben wird.





Der Vizepremierminister Ahn Hyeon 안현 trug sein ganzes Leben lang einfache Kleidung und aß einfache Mahlzeiten. Eine Suppe aus Sojabohnenblättern war seine einzige Beilage.





Eines Tages sah ein Gast, wie Ahn Hyeon den Reis in die Suppe mischte, ohne diese zuvor probiert zu haben. Da fragte der Gast: „Was machen Sie, wenn die Suppe nicht schmeckt?“ Ahn antwortete: „Selbst wenn die Suppe nicht schmeckt, wie könnte ich sie nicht essen?“ Er aß normalerweise keine anderen Beilagen zum Reis und meinte, dass Reis mit Suppe schon köstlich genug sei.





Im alten Korea war Gukbap eine einfache, aber herzhafte Mahlzeit für vielbeschäftigte Händler. Jede Region hat ihre eigene Version. In Yangju ist es der Haejang Gukbap해장국밥, der besonders gut nach feuchtfröhlichen Nächten helfen soll. In Gwangju werden Rindsköpfe verwendet, in Jeonju Sojabohnensprossen, in Byeongcheon die koreanische Blutwurst Sundae. Das Lied „Gukbap Taryeong국밥타령“ erzählt von all den verschiedenen Varianten.





Diese Woche sprechen wir über die Volkssängerin Kim Ju-ok김주옥, die 1925 in Jeju geboren wurde. Ihr Vater war vor Ort ein berühmter Sänger, und sie hörte ihm von klein auf viel zu. Als sie etwas älter war, lernte sie Gesang unter Kim Geum-ryeon김금련, die eine Verwandte ihrer Mutter war. Auch nach ihrer Heirat war sie mehr am Singen als an der Hausarbeit interessiert. Nach dem Koreakrieg lebte sie kurz in Seoul, doch nach dem Tod ihres Ehemannes kehrte sie Mitte der 1960er Jahre nach Jeju zurück. Dort gründete sie mit anderen Volksmusikerinnen und Volksmusikern eine Gruppe, die sich um die Entdeckung und Bewahrung der Volkslieder Jejus kümmerte. Im Ausland wurde sie 1982 im Rahmen der Feierlichkeiten von 100 Jahre südkoreanisch-US-amerikanische Beziehungen bekannt. Einen Monat lang trat sie im Smithsonian Museum auf, wo sie Volkslieder aus Jeju vortrug und sich selbst durch Trommeln auf einer Wasserflasche aus Ton begleitete. Diese Wasserflasche namens Mulheobeok물허벅 hatten Frauen von Jeju früher immer dabei, und sie diente auch als ein Instrument, auf das sie mit einem Stock klopften. Wenn sie bei der Arbeit müde wurden, sangen sie und begleiteten sich selbst auf der Mulheobeok.





Die Volkslieder von Jeju erzählen von den Mühen und dem harten Leben der Inselbewohner. Kim Ju-ok erkannte den besonderen Wert dieser Lieder, und sie verbrachte ihr Leben damit, sie im Rest des Landes bekanntzumachen. Eines davon war das Lied „Yeongju sip gyeong영주십경“, zu Deutsch „Die zehn Sehenswürdigkeiten von Yeongju“. Yeongju ist eine alte Bezeichnung für Jeju, und das Lied erzählt von all den Dingen, die man auf der Insel unbedingt gesehen haben sollte: den Sonnenaufgang über dem Krater Ilchulbong일출봉, den Sonnenuntergang über dem Krater Sarabong사라봉, eine Herbstnacht mit silbernem Mondlicht, orangene Mandarinen und den schneebedeckten See Baengnokdam백록담 auf dem Gipfel des Berges Hallasan한라산.





Im Vereinigten Silla waren die drei Instrumente, die am meisten gespielt wurden, die Zithern Gayageum und Geomungo und die Bipa비파. Letztere ist heute eher unbekannt. Die Bipa ähnelt der westlichen Gitarre oder Laute. Sie wird ähnlich wie die Gitarre gespielt: Man nimmt sie auf den Schoß, die linke Hand drückt die Saiten, um Melodien hervorzubringen, die rechte Hand zupft mit fünf falschen Nägeln, die Gajogak가조각 genannt werden, die Saiten. Viele Gemälde und Skulpturen in buddhistischen Tempeln zeigen die vier Himmelskönige und andere Göttlichkeiten, die Deva genannt werden, mit der Bipa. Dass diese himmlischen Wesen dieses Instrument spielen, deutet darauf hin, dass die Menschen damals die Bipa in hohen Ehren hielten. Über lange Zeit war das die Bipa etwas in Vergessenheit geraten, aber in letzter Zeit experimentieren wieder immer mehr Musikerinnen und Musiker mit dem Instrument. Ein neues Werk ist ein Bipa Sanjo, das von einem Geomungo Sanjo im Stil von Han Gap-deuk adaptiert wurde.





