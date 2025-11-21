Kyuhyun veröffentlicht neues EP „The Classic“

ⓒ Antenna

Kyuhyun hat eine neue EP mit fünf Balladen veröffentlicht. „The Classic“ erschien am 20. November um 18 Uhr auf verschiedenen Musikplattformen. Es ist sein erstes größeres Projekt seit dem Album „COLORS“, das im November letzten Jahres veröffentlicht wurde. Die EP „The Classic“ konzentriert sich auf klassische Balladen mit klarer emotionaler Ausrichtung.





Der Song „Like Our First Snow“ erzählt von der Erinnerung an eine Liebe, die wie der erste Schnee kam, sich sanft ausbreitete und schließlich verschwand. Dabei stellt der Songtext den Verlauf einer Beziehung den wechselnden Jahreszeiten gegenüber und beschreibt die Freude im Frühling, die Energie im Sommer, die Ruhe im Herbst und den Abschied im Winter.





Kyuhyun beginnt den Song zurückhaltend, doch im Verlauf steigert sich seine Stimme und betont dadurch die emotionalen Wendungen. Weitere Lieder der EP greifen verschiedene Momente vergangener Beziehungen auf. Dazu gehören „Daydream“, „Goodbye My Friend“, „Still in Memory“ und „Compass“. „The Classic“ unterstreicht damit Kyuhyuns Stärke bei Balladen und bestätigt seine konstante Entwicklung als Solokünstler.