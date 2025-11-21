Chuu bereitet erstes reguläres Soloalbum für Januar vor

ⓒ ATRP

Die Sängerin Chuu plant für Anfang kommenden Jahres die Veröffentlichung ihres ersten regulären Soloalbums. Laut ihrer Agentur ATRP befindet sich das Projekt derzeit in Vorbereitung und die Veröffentlichung ist im Januar geplant. Chuu möchte mit diesem Album ihr bisheriges Image sowie ihr musikalisches Spektrum erweitern. Erwartet wird ein Album, das über ihren bisher bekannten lieblichen Stil hinausgeht und von mehr Ausdruckskraft zeugt.





Chuu hatte seit ihrem Solodebüt im Jahr 2021 mehrere Veröffentlichungen wie „Howl“, „Strawberry Rush“ und „Only cry in the rain“. Besonders das Minialbum aus dem vergangenen April verdeutlichte ihre Entwicklung durch einen reiferen Stil und intensivere Emotionen.





Vor der Albumveröffentlichung ist am 13. und 14. Dezember in Seoul ein Fantreffen geplant. Dort findet ihr zweites Solo-Fankonzert in der Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall statt, das unter dem Titel „CHUU 2ND TINY-CON Let's Meet There When the First Snow Fall” angekündigt ist.