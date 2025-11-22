USA begrüßt Anton und RIIZE

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Boyband RIIZE hat ihre erste Welttournee begonnen und das Mitglied Anton genießt besondere Aufmerksamkeit.

Im Juli begannen die Sänger in Seoul ihre Welttournee und dann ging es erst einmal in asiatische Städte. Seit dem 30. Oktober sind sie in Amerika. Als sie am 1. November in New York auftraten, zeigten sich viele Fans über die Rückkehr von Anton in seine Heimatstadt erfreut. Denn er hat früher in New Jersey gewohnt. Nach den Konzerten in Amerika meinten die Jungs, dass sie am Anfang nervös waren, ob ihre Auftritte an einem neuen Ort gut gelingen würden. Aber die Sorgen stellten sich dann als völlig ungebründet heraus. Sie spulten gekonnt ihr Programm ab und die Fans waren begeistert. Das Publikum sang alle Lieder mit und konnte sogar mit einer guten koreanischen Aussprache überzeugen.

Vertreter verschiedener Medien wie Billboard, Rolling Stone, Forbes, The Hollywood Reporter waren zur Berichterstattung zu den Auftritten von RIIZE gekommen und hatten sehr positive Eindrücke gewonnen. Am 24. November will die Gruppe übrigens eine neue Single herausgeben. Tolle Zeiten für die Fans!