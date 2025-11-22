LE SSERAFIM gehen unter die Köche

ⓒ SOURCE MUSIC

Das neue Lied “Spaghetti“ hat Treffen zwischen den Sängerinnen von LE SSERAFIM und Köchen möglich gemacht.

Im Rahmen der Herausgabe der neuen Single wurden verschiedene besondere Events für die Fans vorbereitet. Darunter auch ein Treffen mit dem Star-Koch Edward Lee am 16. November. Er war im letzten Jahr in der Show „Culinary Class Wars“ bei Netflix aufgetreten und belegte den zweiten Platz. Anschließend hatte er mehrere Auftritte im Fernsehen und ist auch in der Werbung zu sehen. Zuletzt war der Korea-Amerikaner außerdem für das Abendessen beim APEC-Gipfel in Gyeongju zuständig.

Der Koch trat in einer Live-Sendung auf Instagram auf und trug sogar ein T-Shirt mit dem Cover des neuen Albums. Als der Refrain ertönte, bewegte er den kleinen Finger im Takt der Musik. Er verriert dann, dass er gerne Lieder von LE SSERAFIM hören würde, sein Lieblingslied sei „Perfect Night“.

Zuvor hatten sich die Sängerinnen sogar mit dem Gewinner der Netflix-Show einen Wettbewerb geliefert, wer besser Spaghetti kochen kann.

LE SSERAFIM wollen den Kochlöffel nun aber wieder beiseitelegen und Anfang Dezember an den Asia Artist Awards in Taiwan teilnehmen.