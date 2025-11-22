Drittes Minialbum von Close Your Eyes schon halbe Million Mal verkauft

ⓒ UNCORE
Die Boygroup Close Your Eyes hat einen Rekord erreicht. Ihr drittes Minialbum, das sie am 11. November auf den Markt gebracht haben, erreichte in nur drei Tagen 550.000 Verkäufe. Das war den Jungs zuvor noch nicht gelungen.
Das Lied “Blackout” aus dem neuen Album handelt davon, dass sie ihre Grenzen überwinden und vorwärts marschieren wollen. Das Album kam dann auch auf gute Plätze in verschiedenen Charts. Bei Bugs Music steht es auf Rang vier, und auch in die Worldwide iTunes Album Charts, Worldwide Apple Music Album Charts und weitere ist das Album eingestiegen. Ein weiteres Lied, „X“, ist ebenfalls populär. Das Musikvideo dazu wurde nach dem Stand des 15. November über 16,7 Millionen Mal gesehen.