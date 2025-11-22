Zum Menü Zum Inhalt

ILLIT, aespa, &team wollen an NHK-Musikprogramm teilnehmen

2025-11-22

Unterwegs mit Musik

ⓒ BELIFT LAB, SM Entertainment, YX LABELS
Koreanische Sänger wollen beim NHK-Musikprogramm auftreten: ILLIT, aespa und &team. Am 14. November wurde dies in offiziellen Auftritten in sozialen Medien bekannt gegeben. Zu dem Musikprogramm des Senders NHK werden nur in Japan erfolgreiche Sänger eingeladen. Die Girlgroup ILLIT wurde schon zwei Mal in Folge eingeladen. 
In den 1980er traten dort Stars wie Jo Yong pil, Kim Yeonja auf und in den 2000ern waren BoA, TVXQ und weitere koreanische Stars dabei.
