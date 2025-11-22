Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

TIME-Liste: Park Jin-youngs Agentur nachhaltigstes Unternehmen

2025-11-22

Unterwegs mit Musik

ⓒ JYP Entertainment
Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat jüngst die Rangliste der besten nachhaltigen Unternehmen der Welt veröffentlicht. Die Entertainmentagentur JYP rangierte an der Spitze. 
Time und die deutsche Online-Plattform für Statistik Statista haben am 12. November diese Liste bekannt gegeben. Dort werden Unternehmen aufgeführt, die gesunde Finanzen vorweisen und im Bereich der nachhaltigen Entwicklung bemerkenswerte Erfolge erzielt haben. Insgesamt wurden 500 Unternehmen aufgelistet.
Laut Statista gab es viele Unternehmen, die in einem Bereich gut waren, dafür aber in anderen Bereichen Mängel aufwiesen. JYP Entertainment gehört zu den wenigen, die in allen Bereichen gleichermaßen hervorragend sind. 
JYP hatte im letzten Jahr im ESG-Bereich als einzige Entertainmentfirma die beste Bewertung bekommen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >