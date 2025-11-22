TIME-Liste: Park Jin-youngs Agentur nachhaltigstes Unternehmen

ⓒ JYP Entertainment

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat jüngst die Rangliste der besten nachhaltigen Unternehmen der Welt veröffentlicht. Die Entertainmentagentur JYP rangierte an der Spitze.

Time und die deutsche Online-Plattform für Statistik Statista haben am 12. November diese Liste bekannt gegeben. Dort werden Unternehmen aufgeführt, die gesunde Finanzen vorweisen und im Bereich der nachhaltigen Entwicklung bemerkenswerte Erfolge erzielt haben. Insgesamt wurden 500 Unternehmen aufgelistet.

Laut Statista gab es viele Unternehmen, die in einem Bereich gut waren, dafür aber in anderen Bereichen Mängel aufwiesen. JYP Entertainment gehört zu den wenigen, die in allen Bereichen gleichermaßen hervorragend sind.

JYP hatte im letzten Jahr im ESG-Bereich als einzige Entertainmentfirma die beste Bewertung bekommen.