Kevin Kwak, Vorsitzender des Junior Boards bei ADeKo

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Kevin Kwak, dem Vorsitzenden des Junior Boards bei ADeKo und Geschäftsführer der GERB Vibration Control Systems Korea Ltd. Er engagiert sich leidenschaftlich für den Austausch zwischen Deutschland und Korea und fördert den Dialog zwischen jungen Fachkräften beider Länder.





Im Gespräch erzählt er, welche Aufgaben das Junior Board von ADeKo übernimmt, welche Projekte besonders wichtig sind und wie junge Mitglieder ermutigt werden, sich aktiv im deutsch-koreanischen Netzwerk einzubringen. Außerdem gibt er einen Ausblick auf kommende Initiativen des Junior Boards.