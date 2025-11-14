Teil 34: Die Eiskunstläuferin Kim Yuna schreibt Olympia-Geschichte

Weltweit anerkannte Eiskunstlaufkönigin Kim Yuna Kim Yuna war die erste Eiskunstläuferin, die alle vier großen Titel gewann – die ISU-Weltmeisterschaften, die Vier-Kontinente-Meisterschaften, das Grand-Prix-Finale und die Olympischen Winterspiele. Eiskunstlauflegende Michelle Kwan und viele internationale Experten würdigten ihre makellosen Performances, die eine perfekte Verbindung aus Kunst, Technik und Geschwindigkeit darstellten. Sogar Lehrmaterialien der ISU nutzen Videoaufnahmen ihrer Programme als Referenz.





Eiskunstläuferin Kim Yuna

ⓒ KBS

Neue Rekorde bei den Olympischen Winterspielen 2010 Kim Yuna begann im Alter von sieben Jahren mit dem Eiskunstlauf und fiel bereits mit zwölf auf, als sie fünf verschiedene Dreifachsprünge sauber stand. Nach ihrem Debüt in der Seniorenklasse 2006 gewann sie mehrere Weltmeistertitel und stellte dabei immer wieder neue Weltrekorde auf. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann sie die Goldmedaille, nachdem sie im Kurzprogramm, in der Kür und in der Gesamtwertung jeweils damalige Weltrekorde gebrochen hatte. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi belegte sie trotz ihrer hochvollendeten Darbietung nur den zweiten Platz. Ihre Silbermedaille wurde jedoch als „von höherem Wert als Gold“ und blieb in der Geschichte des Eiskunstlaufs in Erinnerung.





(links) Kim Yuna in ihrer Juniorzeit, (rechts) beim Grand-Prix-Finale 2009

ⓒ KBS

Unterstützung für die Olympiabewerbung PyeongChangs Nach ihrem Rücktritt setzte Kim Yuna ihren Einfluss in der Sportdiplomatie ein und unterstützte aktiv die Bewerbung PyeongChangs für die Olympischen Winterspiele 2018. Sie hielt die Abschlusspräsentation bei der 123. IOC-Sitzung und diente als Ehrenbotschafterin, um die Winterspiele nach Korea zu holen. Zudem machte sie bei internationalen Veranstaltungen den koreanischen Sport sowie Botschaften des Friedens weltweit bekannt. Ihr Engagement ging weit über die sportlichen Erfolge ihrer aktiven Karriere hinaus und trug wesentlich zur Stärkung der Position des koreanischen Wintersports auf internationaler Ebene bei.





Kim Yuna bei ihrer Rede vor den Vereinten Nationen

ⓒ KBS

Die „Yuna Kids“ und die Zukunft des Wintersports Durch Kim Yunas Einfluss stieg das Interesse am Eiskunstlauf erheblich, und das Niveau des koreanischen Eiskunstlaufes verbesserte sich deutlich. Die Generation der sogenannten „Yuna Kids“, die nach ihr in den Sport kam, zeigt heute sowohl auf Junior- als auch auf Seniorenniveau hervorragende Leistungen. So hat Kim Yuna die Geschichte des Winter- und Eiskunstlaufs in Korea und weltweit neu geschrieben.



