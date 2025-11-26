H.O.T. treten nach sechs Jahren wieder gemeinsam auf

ⓒ YONHAP News

Die Idolgruppe der ersten Generation H.O.T. ist wieder vereint und hat beim „Hanteo Music Festival“ in Incheon ihr erstes gemeinsames Konzert seit sechs Jahren gegeben. Das Konzert fand am 22. und 23. November in der Inspire Arena statt. Die Auftritte waren Teil der Vorbereitung auf das 30. Debütjubiläum der Gruppe im kommenden Jahr.





Neben H.O.T. standen weitere Künstler wie 2AM, Teen Top, Solar, Oh My Girl, fromis_9, tripleS und die neue Gruppe Identity auf der Bühne. Das letzte Mal, dass alle fünf Mitglieder von H.O.T. gemeinsam auftraten, war im September 2019.





Die Mitglieder zeigten sich dankbar für das Wiedersehen mit Künstlern aus verschiedenen Generationen des K-Pop. Sie betonten den besonderen Moment, den der Auftritt auf einer Bühne mit jüngeren Gruppen und Nachwuchskünstlern darstellt.





Das Hanteo Music Festival wurde von Hanteo Global organisiert. Dieses Event brachte Fans unterschiedlicher Altersgruppen zusammen und zeigte die Bedeutung von K-Pop über Generationen hinweg.