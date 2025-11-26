SEVENTEEN treten beim Tiny Desk Concert von NPR auf

SEVENTEEN haben erstmals am Tiny Desk Concert des US-Senders NPR teilgenommen. Die Mitglieder Joshua, Mingyu, Seungkwan, Vernon und Dino präsentierten einen rund 30-minütigen Live-Auftritt.





Das Konzert bot eine Auswahl an Songs aus verschiedenen Phasen der Karriere der Boygroup. Dazu gehörten unter anderem „Super“. „HOT“, „_WORLD“ und „Rock with you“. Die Gruppe setzte auf Live-Gesang und ein reduziertes Setup, wie es für das Tiny Desk-Konzept üblich ist.





Die Reaktionen vor Ort fielen äußerst positiv aus. Es waren viele Fans anwesend und sie sorgten für lautstarke Unterstützung. Die Gruppe zeigte sich nach dem Auftritt erfreut über die Resonanz und die besondere Gestaltung des Konzerts.