CHEEZE veröffentlicht neue Single „Circle“

CHEEZE meldet sich mit neuer Musik zurück. Die Sängerin veröffentlicht am 25. November um 18 Uhr die Single „Circle“ auf allen großen Streamingplattformen.





Der Song gehört zum akustischen Pop und handelt von Beziehungen, die sich im Kreis bewegen. Gefühle verschwinden nicht vollständig. Sie kehren in anderer Form zurück. CHEEZE setzt dabei auf ihren sanften Gesang und eine ruhige Stimmung.





Vorab wurden Konzeptfotos auf den offiziellen Kanälen veröffentlicht. Die Bilder zeigen einen verspielten Stil mit warmen Lichteffekten. Damit wurde die Aufmerksamkeit der Fans bereits gesteigert.





Zuletzt brachte CHEEZE im April das zweite Studioalbum „It just happened“ heraus. Sie wirkte außerdem an mehreren OSTs mit und bewies ihre Vielseitigkeit als Musikerin.





Mit „Circle“ möchte CHEEZE an diese Entwicklung anknüpfen. Der Song richtet sich an Hörerinnen und Hörer, die sanfte Popmusik schätzen und zum Jahresende warme Klänge bevorzugen. Fans können die neue Single ab dem 25. November online hören.