Kimjang-Schlacht in Nordkorea

Wenn Südkoreaner an Wintervorbereitungen denken, ist Kimjang eines der ersten Dinge, das ihnen in den Sinn kommt. Diese Tradition, wenn alle gemeinsam Kimchi für den ganzen Winter zubereiten, verkörpert Koreas reiche kulinarische und gemeinschaftliche Kultur.





Auch in Nordkorea ist Kimjang wichtig für die Wintervorbereitung. Für Nordkoreaner stellt Kimjang jedoch oft eine regelrechte „Schlacht“ dar. Warum wird dort dieser altehrwürdige Brauch, der auf Teilen und einem starken Gemeinschaftssinn beruht, derart verunglimpft? Heute erkunden wir Nordkoreas Kimjang-Praxis und andere „Alltagsschlachten“ mit Professorin Park Min-ju vom Bildungszentrum für nationale Wiedervereinigung (National Institute for Unification Education).





Wenn das Wetter kalt wird in Südkorea, ist es Zeit für das alljährliche Kimjang. Jede Familie hat ihr einzigartiges Rezept bei der Kimchi-Herstellung, um frischen Chinakohl, scharfes Chilipulver, knackigen Rettich und fermentierte Meeresfrüchte mit scharfem Knoblauch, Ingwer und Frühlingszwiebeln zu kombinieren.





In Südkorea findet das Kimjang typischerweise von Mitte November bis Anfang Dezember statt. In Nordkorea dagegen beginnen die Kimjang-Vorbereitungen schon viel früher. In den nördlichsten Provinzen Ryanggang und Nord-Hamgyong fangen die Leute bereits Mitte Oktober damit an. Anfang November ist man überall in ganz Nordkorea mit Kimjang beschäftigt.





Nordkorea liegt weiter nördlich als Südkorea, dort sinkend die Temperaturen rapide. Daher muss das Kimjang etwa Anfang November abgeschlossen werden. Schon im November schneit es oft, daher ist es ganz wichtig, dass das Kimchi rechtzeitig fertig wird, bevor der Kohl gefriert.





Im Norden gilt das Kimjang-Kimchi als Nahrung für ein halbes Jahr. In der Provinz Ryanggang bleibt die Temperatur ein halbes Jahr lang unter dem Gefrierpunkt. Während des langen Winters ist Kimchi als Quelle pflanzlicher Nährstoffe unverzichtbar. Um im Winter Gemüse zu haben, braucht man eigentlich Gewächshäuser, die es in Nordkorea jedoch nur selten gibt. Kimchi ist somit praktisch die einzige Gemüsequelle in den Wintermonaten.





Der Winter in Nordkorea ist länger und härter als der in Südkorea. Hinzu kommt die schlechte Ernährungssituation in Nordkorea. Da es kaum Anbau in Gewächshäusern gibt, spielt Kimjang-Kimchi eine entscheidende Rolle für die Einheimischen, die langen Wintermonate zu überstehen. Und da Kimchi für Nordkoreaner unverzichtbar ist, ist das alljährliche Kimjang ein wichtiges Ereignis, um Lebensmittelvorräte für ein halbes Jahr vorzubereiten.





Nordkoreas Tradition der Kimchi-Zubereitung wurde 2015 in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Bereits zwei Jahre zuvor, 2013, war Südkoreas eigene Kimjang-Kultur aufgenommen worden. Seit der UNESCO-Anerkennung preisen die nordkoreanischen Behörden aktiv das Kimchi-Machen und zeigen es stolz, wenn die Kimjang-Saison beginnt.





Seit Nordkoreas Tradition der Kimchi-Zubereitung 2015 als Immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt wurde, fördert die Partei sie proaktiv. Ab Ende Oktober wird in der offiziellen Zeitung Rodong Sinmun darüber berichtet. Dort steht, dass Kimjang nicht nur Frauenarbeit ist; auch Ehemänner und Söhne helfen aktiv beim Kimchi-Machen. Solche Szenen sieht man auch häufig im Fernsehen. Sendungen zeigen ganze Familien, die zur Kimchi-Zubereitung zusammenkommen. Oft gibt es Empfehlungen zur sorgfältigen Reinigung der Kimchi-Gefäße. In der Kimjang-Saison wird in vielen Programmen gezeigt, wie man das beste Kimchi macht.





Zeitungen und Magazine berichten über die besten Szenen der Kimjang-Saison. Fernsehprogramme über die Kimchi-Zubereitung zeigen die gesundheitlichen Vorteile, Kimchi-Ausstellungen und regelrechte Wettbewerbe. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass der November der kollektive Kimjang-Monat in Nordkorea ist. Vielleicht kommt daher der Ausdruck „Kimjang-Schlacht“.





Kimjang ist ein Ereignis der Familie wie auch des ganzen Dorfs. Die schiere Menge an Kimchi, die zubereitet werden muss, ist für einzelne Familien oft einfach zu viel; typischerweise sind es über 300 Kilogramm pro Haushalt. Für 300 Kilo Kimchi braucht man sehr viel Chinakohl, Rettich und Chilipulver. Das geht nicht an nur ein oder zwei Tagen, die Vorbereitung dauert etwa einen Monat. In Nordkorea gibt es aber zu wenige Transportkarren. Also müssen sich Nordkoreaner für den Transport von Zutaten auf Fahrzeuge von Institutionen verlassen. Aus all diesen Gründen kann Kimjang nicht individuell durchgeführt werden. Es erfordert eine kollektive Anstrengung, viele Kräfte müssen vereinigt werden; es ist, als würde man sich auf eine Schlacht vorbereiten.





Beim Kimjang stellt eine Familie etwa rund 300 Kilogramm Kimchi her, damit es bis zum nächsten Sommer reicht. In einer sehr großen Familie werden schon mal 800 Köpfe Chinakohl verarbeitet, was bis zu einer Tonne Kimchi ergibt. Wenn die Kimjang-Saison beginnt, helfen die Dorfbewohner einander durch ein System gegenseitiger Arbeit, das als „Pumasi“ bekannt ist. Viele Menschen vereinen ihre Kräfte, um Chinakohl auf von Betrieben oder Regionen zugewiesenen Feldern zu ernten, ihn zu transportieren und dann gemeinsam Kimchi herzustellen.





Selbst mit dieser kollektiven Anstrengung ist der erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand beträchtlich, daher gibt es in Nordkorea extra einen Kimjang-Feiertag. Dennoch ist die massenhafte Arbeit beim Kimjang sicherlich kein Krieg. Warum also bezeichnet Nordkorea Kimjang als eine „Schlacht“?





In Nordkorea wird der Begriff „Schlacht“ typischerweise verwendet, um intensive Anstrengungen zur Erreichung bestimmter Ziele zu beschreiben, oft an Produktionsstandorten wie Fabriken oder Feldern und im Vorfeld besonderer Jubiläen. Zum Beispiel könnte eine Kampagne als eine „200-Tage-Schlacht“ 200 Tage vor einem Parteitag ausgerufen werden, was bedeutet, dass in dieser Zeit dringend Erfolge erzielt werden müssen. Solche „Schlachten“ können 80, 100 oder auch 200 Tage dauern.





Der Ausdruck „Schlacht“ findet sich auch im Alltag, zum Beispiel beim Kimjang. Seine häufige Verwendung deutet auf eine Art „Belagerungsmentalität“ der nordkoreanischen Behörden hin, so als wenn ein Feind einen umgebe und man von allen Seiten eingekreist sei. Die Behörden verlangen, dass die Anweisungen strikt befolgen werden, um die Krise zu überwinden und die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Das Regime beharrt darauf, dass jeder Aspekt des täglichen Lebens eine Schlacht sei, um die Kontrolle über die Bevölkerung zu rechtfertigen.





Über Kimjang hinaus wird der Ausdruck „Schlacht“ auch bei verschiedenen anderen Aufgaben verwendet. Das „Große Koreanische Wörterbuch“ kennt zwei unterschiedliche Bedeutungen für den Begriff „Schlacht“. Die erste bezieht sich auf einen direkten Kampf gegen einen Feind, die zweite meint eine revolutionäre Aktivität zur Erfüllung revolutionärer Aufgaben. Nordkoreas erste Kampagne einer „Geschwindigkeits-Schlacht“ war die sogenannte 70-Tage-Schlacht.





Im Jahr 1974 begann die 70-Tage-Schlacht, Nordkoreas erste „Geschwindigkeits-Schlacht“ über einen festgelegten Zeitraum. Auslöser waren Rückschläge beim nationalen Wirtschaftsentwicklungsplan. Die 70-Tage-Schlacht erstreckte sich über ganz Nordkorea, wobei große Mengen an Wirtschaftspropaganda-Teams an wichtigen Produktionsstandorten eingesetzt wurden. Durch diese Arbeitsmobilisierungskampagne begann der spätere Nachfolger Kim Jong-il, seine Machtbasis zu festigen.





Danach setzte Nordkorea während Krisenzeiten immer wieder Taktiken der „Geschwindigkeits-Schlacht ein, wie die „100-Tage-Schlacht“ und die „200-Tage-Schlacht“. Die Leute in Nordkorea sind, unabhängig von Alter oder Geschlecht, das ganze Jahr über in derartige „Schlachten“ eingebunden.





Schüler nehmen zum Beispiel an einer „Schulverschönerungsschlacht“ teil. Dies umfasst Aufgaben wie das Anstreichen von Schulgebäuden und das Polieren von Fußböden. Das Neue Jahr bringt die „Schlacht zur Müllsammlung“, gefolgt von der „Reispflanzschlacht“ im Frühling, der „Unkrautschlacht“ im Sommer und der „Ernteschlacht“ im Herbst. In diesen Zeiten wird erwartet, dass jeder bei der kollektiven Arbeit hilft, oft zusätzlich zu seiner regulären Beschäftigung. Außerdem gibt es die „Wiederaufforstungsschlacht“, bei der kollektiv Bäume auf Berge gepflanzt werden.





Man kann also sagen, dass diese „alltäglichen“ Schlachten den Behörden als Mittel dienen, wirtschaftliche Verantwortlichkeiten – also notwendige Aufgaben, die sie nicht selbst übernehmen können oder wollen – auf die breite Öffentlichkeit abzuwälzen.





„Schlacht“ ist zu einem geflügelten Alltagswort geworden. Auf Baustellen hängen Banner mit der Aufschrift „Schlachtfeld des Sozialistischen Aufbaus“, und an Arbeitsplätzen und Schulen informieren große Schilder über das „Drei-Revolutionen-Rote-Fahnen-Schlachtfeld“ bzw. „Ruhmreiches Rote-Fahnen-Schlachtfeld“. Diese dauernden „Schlachten“, die sich ausschließlich auf die Mobilisierung der Arbeitskraft der Einwohner stützen, haben jedoch ihre Grenzen.





Unweigerlich führt dieser Ansatz zu erheblichen Nebenwirkungen. Die Leute werden das ganze Jahr über für diese „Schlachten“ mobilisiert. Klarerweise sind sie dadurch sehr erschöpft. Während sie ums eigene Überleben kämpfen, stellt die erzwungene Teilnahme an diesen „Schlachten“ eine immense körperliche und wirtschaftliche Belastung für sie dar.





Es ist nur natürlich, dass die Qualität der Produktion oder der Bauarbeiten während dieser „Schlachten“ darunter leidet. Ein Paradebeispiel ist die minderwertige Bauweise. 2014 stürzte ein 23-stöckiges Wohnhaus im Pyongchon(평천)-Distrikt in Pjöngjang auf tragische Weise ein, nachdem es in großer Eile als Teil einer „Geschwindigkeits-Schlacht“ gebaut worden war.





Außerdem bieten die Behörden praktisch keine Vergütung, obwohl das ganze Jahr über Mobilisierungen stattfinden; die Menschen müssen dazu sogar ihre eigenen Mahlzeiten mitbringen. Es ist kaum verwunderlich, dass die Bereitschaft der Leute zur Teilnahme praktisch nicht vorhanden ist. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aufrechterhaltung dieser „Schlachten“ in Zukunft zunehmend schwieriger wird.





Zugegeben, diese Bemühungen haben einige Ergebnisse erzielt. Dank der „Wiederaufforstungsschlacht“ seit 2015 wurden wieder viele Bäume und Wälder gepflanzt, nachdem die Wälder wegen der Hungersnot in den 1990er-Jahre verwüstet worden waren. Dennoch hat die ständige Mobilisierung der Nordkoreaner für diese alltäglichen „Schlachten“ zu extremer Erschöpfung geführt. Ein Resultat dieser intensiv herausgepressten Arbeit ist oft schlampige Bauweise.





Interessanterweise gibt es Anzeichen dafür, dass sich die „Kimjang-Schlacht“ von dem typischen Muster der Alltagsschlachten fortbewegt. In den späten 1980er Jahren errichtete Nordkorea eine Kimchi-Fabrik in Pjöngjang. Seit 2017 werden unter der Anweisung von Machthaber Kim Jong-un Kimchi-Fabriken in Provinzstädten gebaut. Seit neuestem versuchen diese Einrichtungen durch umfangreiche Umbaumaßnahmen, die Qualität ihres Kimchis zu verbessern. Die zunehmende Verbreitung von Kimchi-Fabriken hat voraussichtlich einen Einfluss auf die traditionelle „Kimjang-Schlacht“ in Nordkorea.





Es besteht die Möglichkeit, dass die Kimjang-Arbeit in Nordkorea etwas weniger wird. Da mehr Frauen an Marktaktivitäten teilnehmen, wird es für sie schwierig, wie früher einen ganzen Monat der „Kimjang-Schlacht“ zu widmen. Einige Leute beginnen nun, Kimchi einfach zu kaufen.





Nordkorea baut mehr Kimchi-Fabriken und hofft, dass die Leute industriell produziertes Kimchi kaufen, anstatt große Mengen selbst herzustellen. Während die Regierung die Notwendigkeit anerkennt, die Kimjang-Kultur bis zu einem gewissen Grad aufrechtzuerhalten, zielt sie auch darauf ab, die heimische Kimchi-Industrie auszubauen. Die traditionelle Form des Kimjangs muss nicht unbedingt vollständig bewahrt werden. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Kimjang-Kultur in Zukunft insgesamt zurückgehen wird.





Nordkoreaner brauchen Kimchi, doch den meisten fehlen die finanziellen Mittel, es im Winter zu kaufen. Daher wird allgemein erwartet, dass Kimjang noch einige Zeit fortgesetzt wird.





Nordkoreas neue Kimchi-Fabriken stehen für eine Veränderung. Bisher ist der Zugang zu industriell hergestelltem Kimchi jedoch nur einer ausgewählten Minderheit von Nordkoreanern möglich.





Die meisten Nordkoreaner beteiligen sich weiterhin an der „Kimjang-Schlacht“, um die chronische Lebensmittelknappheit im Winter zu überwinden. Kimjang ist eine Tradition, die Süd- wie auch Nordkorea kontinuierlich aufrechterhalten haben, selbst durch die Jahre der Teilung hindurch. Wir hoffen, dass diese gemeinsame Kultur weniger eine kräftezehrende Schlacht wird als vielmehr eine warme Tradition des Teilens bleibt, bei dem die Menschen zusammenkommen, um sich gemeinsam auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.