Ein Lied zum Jahresende und die Pansori-Sängerin Jeon Jeong-min

Als der Meistersänger Im Bang-ul임방울 während der japanischen Kolonialzeit das Lied Ssukdaemeori쑥대머리, zu Deutsch “Zerzaustes Haar”, aus dem Pansori Chunhyangga춘향가 sang, wurde er über Nacht zum Superstar. Das Album soll sich mehr als eine Millionen Mal verkauft haben, was für das frühe 20. Jahrhundert eine beeindruckende Zahl war. Doch dann traf er eine Gisaeng namens Sanhoju산호주, die ein Restaurant und eine Bar betrieb, und zog bei ihr ein. Der lockere Lebensstil, den die beiden führten, schadete seinen Stimmbändern, und seine Karriere ging den Bach runter. Schließlich besann sich Im Bang-ul und zog sich tief in die Berge zurück, um das Singen zu üben - ohne Sanhoju Bescheid zu sagen. Sanhoju wurde vor lauter Herzschmerz krank und suchte überall nach ihm. Als sie schließlich herausfand, wo er war, suchte sie ihn auf, aber er weigerte sich, sie auch nur für ein paar Minuten zu sehen. Ihr Zustand verschlimmerte sich daraufhin so sehr, dass sie bald sterben würde. Ihre Freunde überzeugten Im Bang-ul, sie vor ihrem Tod zu besuchen, doch als er ankam, war es zu spät. Das Lied, das er dann voller Reue sang, hieß „Chueok추억“, zu Deutsch „Erinnerungen“.





Heute sprechen wir über die Meistersängerin Jeon Jeong-min전정민. Sie wurde 1953 in der kleinen Stadt Geumsan in der Provinz Chungcheongnam-do geboren. Ein alter buddhistischer Mönch sagte voraus, dass ihr Leben ein Kurzes sein würde. Es sei also das Beste, wenn sie einen Beruf fände, mit dem sie den Menschen Freude bringen könnte. Als ihre Mutter merkte, dass sie eine wunderschöne Stimme hatte, schickte sie sie zunächst nach Jeonju, um Gesang unter dem Meistersänger Hong Jeong-taek홍정택 zu lernen. Anschließend studierte sie unter der Pansori-Diva Park Cho-wol박초월 in Seoul. Tatsächlich interessierte sie sich aber nicht besonders für Musik, sondern lernte Gesang nur, weil ihre Mutter es wollte. Sie konnte sich die Melodien und Texte einfach nicht merken, und fand es äußerst langweilig, das gleiche Lied immer wieder zu üben. Es kam so weit, dass sie das Gesangsstudium aufgab und ihre Tage in ihrem Zimmer vertrödelte. Doch eines Tages sah sie Sängerinnen und Sänger, die mit ihr gemeinsam studiert hatten, im Fernsehen auftreten. Plötzlich verspürte sie eine unbeschreibliche Sehnsucht im Herzen und erkannte, dass Musik und Gesang doch ihre Berufung waren. Jeon Jeong-min trat daraufhin in die Nationale Changgeuk-Kompanie ein und arbeitete als Schauspielerin. 1984 trat sie bei dem wichtigsten traditionellen Musikwettbewerb Koreas, dem Jeonju Daesaseupnori전주대사습놀이, an und gewann.





Ihre Stimme ist sehr stabil und schön anzuhören, weswegen viele sagen, dass sie wohl keinerlei Kraft auf das Singen verwendet. Darauf entgegnet sie stets, dass das nur so wirkt, weil sie so viel geübt hat.





Der „Baebaeng’i Gut배뱅이굿“ erzählt die Geschichte einer jungen Frau namens Baebaeng’i, die vor ihrer Hochzeit verstirbt. Daraufhin laden ihre Eltern Schamaninnen aus dem ganzen Land ein, damit sie bei Ritualen den Geist der Tochter herbeirufen und die Eltern ein letztes Mal mit ihr sprechen können. Ein Betrüger beschließt jedoch, die Trauer der Eltern auszunützen. Er gibt sich als Schamane aus und bringt ihre Eltern und andere Leute um viel Geld.





Warum aber war die junge Frau so früh gestorben? Sie hatte sich in einen gutaussehenden jungen buddhistischen Mönch verliebt, der an ihrer Haustür um eine Spende gebeten hatte. Auch der junge Mönch hatte sich in sie verliebt und starb nach der Rückkehr in den Tempel fast an einem gebrochenen Herzen. Daraufhin steckten die anderen Mönche ihn in einen großen Tontopf und brachten diesen zum Haus der jungen Frau. Sie sagten seinen Eltern, dass sie den Topf im saubersten Raum des Hauses aufbewahren sollten. Er enthalte das Mehl für buddhistische Rituale. Der sauberste Raum im Haus war Baebaeng’is Zimmer, und für einige Monate lebten die beiden Geliebten so heimlich zusammen. Aber das konnte nicht für immer gut gehen. Der Mönch ging in den Tempel, um sich um ein paar Dinge zu kümmern, und kehrte nicht zurück. Als Baebaeng’is Eltern eine Ehe für sie arrangierten und der Tag der Hochzeit immer näher rückte, starb die junge Frau schließlich aus Sehnsucht nach ihrem Geliebten.





