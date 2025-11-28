K.Will kündigt Jahresabschlusskonzert „Good Luck“ in Seoul an

ⓒ STARSHIP Entertainment

K.Will wird am 6. und 7. Dezember ein Solokonzert unter dem Titel „Good Luck“ in der Kyunghee University Grand Peace Hall in Seoul geben. Es wurden Konzeptfotos veröffentlicht, die das bevorstehende Event ankündigen und erste Einblicke geben.





Der Sänger ist auf den Fotos schwarz und rot gekleidet, während er eine Spielkarte in der Hand hält. Es wird auf ein Bühnenkonzept mit Elementen von Magie und Spannung hingedeutet.





K.Will feiert in diesem Jahr sein 18. Debütjubiläum und ist weiterhin in verschiedenen Bereichen aktiv. Neben Veröffentlichungen und Konzerten war er in TV-Shows, Musicals und OST-Produktionen aktiv. Zu seinen bekannten Soundtracks gehören Lieder aus Serien wie „The Beauty Inside“, „Descendants of the Sun“ und „The Haunted Palace“.





Mit dem Konzert „Good Luck“ möchte K.Will das Jahr gemeinsam mit seinen Fans abschließen. Die Show wird Live-Gesang und eine abwechslungsreiche Songauswahl bieten. Fans erwartet eine Veranstaltung mit enger Interaktion mit dem Künstler und einem umfangreichen Programm.