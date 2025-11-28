Zum Menü Zum Inhalt

Krystal veröffentlicht erste Solo-Single „Solitary“

2025-11-28

Unterwegs mit Musik

ⓒ Beasts And Natives Alike
Krystal ist mit neuer Musik zurück. Am 27. November erschien ihre erste Solo-Single „Solitary“. Der Song gehört zum R&B-Soul-Genre und zeigt die musikalische Richtung ihres kommenden Soloalbums. Bereits auf SoundCloud hatte Krystal mit R&B-Soul-Covern erkennen lassen, dass sie diesen Stil verfolgt.

Parallel dazu veröffentlichte sie die erste Folge der Produktionsdokumentation „Charging Crystals“ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Beasts und Natives. Das Video zeigt die Arbeit an der Musik in London, Jeju und San Francisco sowie die Zusammenarbeit mit dem Singer-Songwriter und Produzenten Toro y Moi.

Auf der Single befindet sich außerdem ein exklusiver Party-Remix, der jedoch nur auf CD erhältlich ist. Während der neuntägigen Vorstellungsphase wurden bereits rund 32.000 Exemplare verkauft. Die reguläre Veröffentlichung startet am 2. Dezember.
