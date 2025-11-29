Jimin mit „Muse“ 69 Mal auf Platz eins bei Spotify Weekly Charts

ⓒ Big Hit Music

Jimin von BTS hat wieder mal einen Rekord geschrieben. Laut den Veröffentlichungen von Spotify am 20. November steht das Lied „Who“ aus dem zweiten Soloalbum des Sängers 65 Wochen in Folge auf dem ersten Platz von Weekly Top Song von Spotify Korea.

Das Lied wurde am 19. Juli letzten Jahres veröffentlicht und kam gleich darauf auf den Spitzenplatz und hält sich dort bis heute. Es ist das erste Mal, dass ein Song sich so lange an der Spitze hält.

Jimin war schon mit seinem ersten Soloalbum „Face“ und dem Lied „Like Crazy“ erfolgreich. „Like Crazy“ stand 268 Mal auf dem Spitzenplatz von „Daily Top Song“ Charts.

Das Lied „Who“ wurde bislang bei Spotify über 84,4 Millionen Mal gestreamt. Die Marke von 50 Millionen wurde schon im August erreicht.