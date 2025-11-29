Zum Menü Zum Inhalt

RIIZEs „Fame“, ein cooler Song

2025-11-29

Unterwegs mit Musik

ⓒ SM Entertainment
Das neue Lied „Fame“ von RIIZE wurde endlich am 24. November veröffentlicht. Die Jungs meinen, dass das Lied einen neuen Stil repräsentieren und ein cooles und freies Gefühl verleihen würde. Sie sind schon gespannt, ob die Fans die neuen Seiten der Sänger mögen werden. 
Das Lied „Fame“ ist ein Rage Hiphop-Lied. RIIZE zeigen mit dem Song tolle Performances und verkünden dabei die Botschaft, dass sie nicht etwa einen guten Ruf oder Berühmtheit wollen, sondern Liebe verbreiten wollen.
In der neuen Single sind insgesamt drei Lieder enthalten. Es ist die erste Platte seit etwa sechs Monaten. Im Mai haben die Sänger ihr erstes reguläres Album veröffentlicht.
