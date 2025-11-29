IVEs „After Like“ in Japan beliebt

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die koreanische Girlgroup IVE hat in Japan wieder mal große Erfolge erzielt. Billboard Japan hat neue Erhebungen durchgeführt und laut den Ergebnissen wurde das Lied „After Like“ von der dritten Single der Gruppe über 200 Millionen Mal gestreamt. Nun gibt es von den Sängerinnen gleich drei Lieder, die diese Marke überschritten haben: „Eleven“, „Love Dive“ und „After Like“.

Das Lied „After Like”, das im August 2022 herauskam, ist ein EDM und Pop House Lied und hatte gleich nach der Veröffentlichung die Charts gestürmt. Insgesamt kam es 14 Mal auf Platz eins von TV-Musiksendungen.

Auch im Ausland war das Lied erfolgreich. Das Lied kam bis auf Platz 20 von Billboard Global 200 und war 17 Wochen lang in den Charts vertreten.

IVE sind derzeit besonders im Nachbarland Japan beliebt. Dort haben sie 2022 offiziell debütiert und im April dieses Jahres eine Fan-Konzerttour veranstaltet. Dabei standen sie elf Mal in vier verschiedenen Regionen auf der Bühne und trafen etwa 100.000 Fans. Im Juli kam dann ihr drittes Album für den japanischen Markt heraus, was natürlich wieder mal ein IVE-Syndrom auslöste.

Die Sängerinnen befinden sich auf ihrer zweiten Welttournee, die sie in Seoul begonnen haben.