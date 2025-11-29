Xdinary Heroes beenden zweite Worldtour

ⓒ JYP Entertainment

Die Band Xdinary Heroes hat nun ihren letzten Auftritt im Rahmen ihrer zweiten Worldtour in Seoul beendet. Die Mitglieder standen vom 21. bis 23. November im Jamsil Stadion auf der Bühne. Der Auftritt am letzten Tag wurde sogar online übertragen, so dass noch mehr Fans die Sänger anfeuern konnten.

Sie riefen ins Publikum, dass sie im Mai in Seoul die Tour begonnen hätten. Schließlich seien sie wieder nach Seoul zurückgekehrt und froh, vor ihren Fans zu stehen. Sie wollten einfach mit den Besuchern feiern. Denn ihr Erfolg ist ihren Fans zu verdanken. Daher wollten sie ihren Dank in Form eines tollen Auftritts zeigen.

In diesem Jahr hat die Gruppe Xdinary Heroes einiges erreicht. Sie haben allein in diesem Jahr zwei Alben und eine Digital-Single veröffentlicht, eine Welttournee absolviert und an Musikfestivals wie Lollapalooza Chicago und Busan Rock Festival teilgenommen.

Im Januar nächsten Jahres wollen sie ihr erstes Konzert in Japan veranstalten.